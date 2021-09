Jediná chladnička, ktorú si môžete sami navrhnúť. Od farby dvierok až po vnútrajšok

Pri výbere chladničky sa zvyčajne riadime cenou a veľkosťou. Značka Samsung však navyše ponúka chladničky, ktorých vonkajší aj vnútorný dizajn si viete prispôsobiť presne podľa vašich potrieb tak, aby dokonale zapadli do kuchynského priestoru a vy ste nemuseli pristúpiť na žiadny kompromis. Chladničky z radu Bespoke dokonca spotrebúvajú menej energie bez toho, aby stratili čokoľvek zo svojho výkonu či funkčnosti. Takýmto spôsobom šetria aj vašu peňaženku, životné prostredie a navyše aj dobre vyzerajú.

Štýlová a zároveň úsporná chladnička

Modulárna chladnička Samsung Bespoke vyniká svojou kapacitou, praktickým prevedením a prvotriednym chladiacim výkonom. Bespoke, a aj iné spotrebiče z tohto radu, si máte možnosť personalizovať. Prispôsobte a kombinujte chladničku s kuchyňou tak, aby vyhovovala vášmu životnému štýlu. Jej farebnosť si viete vyskladať presne podľa vašich potrieb a predstáv, k dispozícií máte niekoľko farebných variantov a dokonca aj materiálov. Chladničky sú dostupné v množstve prevedení – samostatné, kombinované, či americký model. Vďaka vysoko účinnej izolácii s technológiou SpaceMax™ sú jej steny tenšie a máte tak viac miesta vo vnútri bez toho, aby vyčnievala z pracovnej plochy.

Foto: Samsung

Foto: Samsung

Chladničku si viete presne prispôsobiť vášmu životnému štýlu pomocou nastaviteľného vnútorného priestoru. Napríklad multifunkčný stojan Rack & Shelf™ udrží fľaše na víno alebo pizzu a dvojstupňovú skladaciu policu môžete zasunúť dovnútra a von, alebo ju zložiť na polovicu pre uloženie vysokých fliaš a objemných predmetov.

Užitočné funkcie

V zásuvke Optimal Fresh+ pre uchovávanie čerstvých potravín môžete mať jednu alebo dve rôzne teploty – ideálne pre skladovanie mäsa a zároveň zeleniny. Zásuvka Humidity Fresh+ vďaka nastaveniu vlhkosti zabezpečí, že ovocie a zelenina zostanú dlhšie čerstvé a šťavnaté. Odmrazovanie chladničky vám už nebude brať čas, pretože technológia No Frost zvyšuje cirkuláciu vzduchu, aby udržiavala konštantnú teplotu, čím zabraňuje hromadeniu ľadu.

Foto: Samsung

Teraz ešte výhodnejšie

Samsung teraz prichádza s klasickým cashbackom na vybrané modely chladničiek (vrátane Bespoke), práčok a sušičiek, ale zároveň ponúka vyšší bonus pri nákupe dvoch a viac produktov naraz. Celkovo tak môžete získať späť až 320 € na jeden uskutočnený nákup a mať nové spotrebiče za výhodnejšiu cenu. Stačí sa do 14 dní od zaplatenia zaregistrovať na webových stránkach samsung.sk, nahrať kópiu účtenky a fotografiu výrobných štítkov. Akcia platí do 31. októbra 2021 alebo do vypredania zásob v prípade nákupu na e-shope samsung.sk a u vybraných predajcov.

Ak vás oslovil rad Bespoke, siahnite aj po ďalších smart zariadenia od Samsungu, napríklad po najnovších skladacích smartfónoch Galaxy Z Fold3 5G a Z Flip3 5G, smart hodinkách Galaxy Watch4 alebo si užite atmosféru ako v kine na smart televízoroch Neo QLED od Samsungu.

