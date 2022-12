Jedinečný projekt Nadácie ADELI Unikátne obrazy, v ktorom sa umenie vložilo do služieb zdravia má svoje pokračovanie v druhom ročníku

Projekt Unikátne obrazy sa zrodil na jeseň 2021, kedy riaditeľka Nadácie ADELI, Zuzana Cyprichová so svojim tímom, hľadali spôsoby, ako osloviť potenciálnych darcov a zaujať ich pre myšlienku podpory liečby klientov v ADELI. Projekt spája umenie popredných slovenských výtvarníkov svetového mena s výtvarným prejavom pacientov s neurologickým postihnutím. Obrazy sú nezameniteľné, zjednocuje ich však spoločná téma, ktorú každý pacient aj umelec uchopil jedinečne.

Foto: ADELI

Unikátne obrazy stvorila Nadácia ADELI

Zrod samotných obrazov sa udial na výtvarnom workshope, kde umelci sprevádzali a viedli pacientov pri práci so štetcom, plátnom a farbami. Prišlo k vzácnym ľudským prepojeniam a unikátnej spolupráci s úplne jedinečným výsledkom. Insitný a pritom hlboko precítený, až vášnivo snívajúci výtvarný prejav ľudí, ktorých veľkosť duše presahuje možnosti ich tela, dotvorili špičkoví umelci s rešpektom, bázňou a láskou do diel, ktoré sú oslavou hravosti, túžob, snov a hlbokej ľudskosti. Prví umelci, ktorí odštartovali tento výnimočný projekt s Nadáciou ADELI už minulý rok boli Marek Ormandík a Karol Zbyšo Felix. Vzniklo 11 jedinečných diel, z ktorých ešte niektoré sú k dispozícii na predaj so zámerom pomocť pacientom.

Foto: ADELI

Druhý ročník projektu predstavuje novo zapojených pacientov i akademických umelcov

Úspech projektu nás zaväzuje v ňom pokračovať. K Marekovi Ormandíkovi a Karolovi Felixovi sa nám v Nadácii ADELI podarilo získať pre myšlienku podpory liečenia umením ďalších umelcov. Vznikla nová, jedinečná séria unikátnych obrazov a ponúka milovníkom umenia ďalšiu dimenziu spojenia ľudí, ktorí pomoc potrebujú a osobností, ktoré pomôcť chcú a vkladajú svoj talent do služieb zdravia. Pre milovníkov umeleckých unikátov je tu vzácna príležitosť stať sa cez kúpu diel v našej dražbe podporovateľmi spoločného cieľa – pomôcť rehabilitovať v jedinečnom neurorehabilitačnom centre ADELI, pacientom s neurologickým postihnutím.

Foto: ADELI

Malí i veľkí ADELácki klienti s odvahou tvoriť štetcom na plátno a traja výtvarníci s veľkým srdcom v spoločných dielach napĺňajú myšlienku projektu UNIKÁTNYCH OBRAZOV aj tento rok.

Kto sa pridal k Marekovi Ormandíkovi a Karolovi Felixovi? Umelci s veľkým srdcom. Veľká vďaka Kataríne Vavrovej, Ferovi Liptákovi, Pavlovi Hermanovi, že aj ich nadchla myšlienka služby umenia zdraviu.

Foto: ADELI

Katarína VAVROVÁ, je špičkovou reprezentantkou imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia. Štúdium knižnej ilustrácie pod vedením prof. Brunovského a prof. Ondreičku absolvovala v roku 1990 a je autorkou stoviek ilustrácií, exlibrisov, kresieb a malieb nezameniteľného rukopisu. Jej figurálna tvorba, stavajúca do centra city ženy, jej nehu, vášeň i plynutie času reprezentovala a zbierala ocenenia na stovkách súťaží i výstavách po celom svete.

Fero LIPTÁK, absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore scénografia u prof. Vychodila. Ako scénograf realizoval vyše 90 divadelných hier v stredoeurópskom priestore, ako aj dlhometrážne a televízne filmy. Filmu sa venuje aj ako architekt a výtvarník. Vo voľnej tvorbe u neho dominujú výtvarné návrhy interiérov aj exteriérov, charakteristický rukopis nesú jeho ilustrácie ako aj maľby. Jeho výtvarný prejav je typický vnútorným humorom, až živočíšnou úprimnosťou a láskou k nevšedným príbehom s postavičkami na pokraji komiky a tragiky.

Pavel HERMAN je mágom emócii na plátne. Maliar, grafik a pedagóg, absolvoval odbor maľba – grafika u akad. maliara Ľuboša Bartoša. Tematicky sa jeho tvorba široká a týka sa nielen mestských a prírodných scenérii, ale rovnako lákavou témou je preňho žena – ženská postava. Vo svojich dielach hlboko preniká do citového sveta, sveta hlbokých ľudských prežitkov. Vo svojich obrazoch zachytáva smútok, samotu, túžbu i očakávanie. Pre Hermana je typická farebnosť obrazov. Tiež sa venuje monumentálnej tvorbe. Psychotronici sa vyjadrujú, že jeho tvorba je nabitá pozitívnou energiou, takže jeho zapojenie v projekte pre podporu zdravia je úplne na mieste.

Foto: ADELI

Unikátne je aj ADELI Medical center

ADELI Medical Center je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Od svojho vzniku v roku 2004 tu absolvovalo rehabilitačnú liečbu už viac ako 18 000 pacientom z 67 krajín sveta. Najväčšími prednosťami ADELI Medical Center sú jeho veľkosť a dlhodobá skúsenosť, spojenie intenzívnej rehabilitácie v rozsahu 5-6 hodín denne 6 dní v týždni s celým tímom terapeutov a skvelou rodinnou atmosférou vítajúcou širokú komunitu rodín s fyzicky znevýhodneným členom. ADELI sa špecializuje na diagnózy ako detská mozgová obrna, cievne mozgové príhody, stavy po ťažkých úrazoch hlavy a mozgu, genetické poruchy a predčasne narodené deti. Od roku 2021 ponúka ADELI aj veľmi úspešný program postcovidovej rehabilitácie.

