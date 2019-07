Jediný jazykový festival na Slovensku je späť už o necelé tri mesiace!

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave už po druhýkrát uskutoční jediný festival svojho druhu na Slovensku: LingvaFest’2019. Podujatie sa bude konať 26. a 27. septembra a za jeho iniciatívu a organizáciu opäť prevezme zodpovednosť medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet.

Rok 2019 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok domorodých jazykov. Pri tejto príležitosti dáva naše podujatie do popredia problematiku ohrozenia a vymierania jazykov, no taktiež aj význam, ktorý svetové jazyky predstavujú pri formovaní identity, kultúrnej histórie a tradícií každého z nás, ako aj ich schopnosť zabezpečiť rozvoj či dosiahnuť mier. LingvaFest’2019 sa tak zaraďuje do svetových podujatí zameraných na túto problematiku, ktoré prebiehajú tohto roku. Náš festival sa aj z týchto dôvodov rozhodlo podporiť Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ako hlavný partner programu.

LingvaFest’2019 je organizovaný a zameraný najmä pre žiakov základných a stredných škôl, no program bude vhodný aj pre vysokoškolákov či účastníkov univerzít tretieho veku. Počet účastníkov festivalu sa bude pohybovať od 2000 až 3000 a jeho pointou je predstaviť slovenskej mládeži svetové jazyky a kultúry s nimi spojené. Taktiež sa snaží zvýšiť u nich záujem o cudzie jazyky a motivovať k ich učeniu. Účastníci festivalu si zo sebou budú môcť odniesť bohaté skúsenosti a cenné rady od mnohých slovenských i zahraničných jazykových nadšencov a polyglotov, teda ľudí ovládajúcich hneď viacero cudzích jazykov.

Záštitu nad podujatím prevzala Slovenská komisia pre UNESCO, ako aj Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, no taktiež Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu.

Súčasťou programu budú opäť prednášky, ako aj jazykové rýchlokurzy, tvorivé dielne, či kultúrny program a výstavy jazykových inštitúcií, vydavateľstiev a iných organizácií.

LingvaFest’2019 bude teda aj tento rok festival plný kvalitného obsahu, ktorý môže inšpirovať každého, kto má záujem učiť sa cudzie jazyky, ale aj pre tých, ktorí sa im aktívne nevenujú, nevedia ako sa ich učiť, či hľadajú motiváciu začať. Nezáleží na tom, či ovládate jeden, alebo desať jazykov, veríme, že na našom podujatí si na svoje príde každý a odnesie si z neho nové vedomosti. Tešíme sa na Vás!

