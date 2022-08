Jedna facka za druhou, Manchester United zažil v Premier League ďalšiu blamáž, keď sa „zložil“ v Brentforde

Futbalisti anglického klubu Manchester United zažili v sobotňajšom dueli 2. kola Premier League 2022/2023 na trávniku Brentfordu ďalšiu blamáž.

Po tom, ako minulý týždeň pri vstupe do sezóny nestačili doma na Brighton (1:2), tentoraz utŕžili ešte väčšiu hanbu.

„Červení diabli“ prehrali vysoko 0:4 a po dvoch zápasoch sú s nulovým bodovým ziskom a skóre 1:6 na chvoste tabuľky.

Ronaldo hral od začiatku

Tréner United Erik ten Hag v snahe zlepšiť hru v ofenzíve postavil do základnej zostavy Portugalčana Cristiana Ronalda, ktorého pred týždňom nechal sedieť na lavičke náhradníkov.

Hostia sa však „zložili“ hneď v úvode duelu, keď brankár David De Gea v 10. min neudržal strelu Josha Dasilvu a nechal loptu prekĺznuť do siete.

Inkasovaný gól otriasol hráčmi ManUnited do takej miery, že sa ďalej dopúšťali trestuhodných chýb a v 35. min svietil na ukazovateli skóre stav 4:0 pre domácich.

„Zdalo sa mi, že sme boli vo všetkom lepší. Nedokázali sa vyrovnať s naším tlakom, našimi druhými loptami, naším nasadením… Bolo vidieť, že sa trápili,“ povedal strelec druhého zásahu Brentfordu Mathias Jensen.

Po polčase striedali trikrát

Kouč United Ten Hag po prvom polčase trikrát striedal. „Požiadal som hráčov, aby hrali s vierou a prevzali zodpovednosť za svoj výkon, no neurobili to,“ povedal 52-ročný Holanďan, ktorému bolo ľúto fanúšikov manchesterského mužstva. „Toto nie je spôsob, akým chcem hrať,“ dodal.

Manchester United v minulosti v Premier League nikdy neinkasoval toľko gólov tak rýchlo. Momentálne v súčte s uplynulou sezónou ťahá štvorzápasovú sériu prehier.

A tá sa môže ešte natiahnuť, pretože už v ďalšom kole nastúpi tím z Old Traffordu proti vicemajstrovskému FC Liverpool.

„Sme ako tím v náročnom procese. Samozrejme, očakávame iný začiatok. Nie je to to, čo sme očakávali… Zdá sa, že to, čo sa stalo v minulej sezóne, sme si preniesli do novej sezóny. Musíme to naozaj rýchlo zmeniť,“ zakončil lodivod United Ten Hag, ktorý sa na Britské ostrovy presunul po úspešnom pôsobení v Ajaxe Amsterdam.