Jednota dôchodcov žiada zvýšenie penzií o tri percentá, poukázala na vysoký rast cien tovarov a služieb

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) žiada vládu, aby od apríla tohto roka pristúpila k mimoriadnej valorizácii dôchodkov o 3 percentá.

Upozorňuje na vysoký rast cien tovarov a služieb, ktorý v januári tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahol medziročne 8,4 percenta. JDS to uviedla v tlačovej správe.

Ceny rastú siedmy mesiac za sebou

Ako upozornila Valéria Pokorná, poverená zastupovaním predsedu JDS, ceny na Slovensku rastú už siedmy mesiac za sebou, pričom penzie sa od januára zvýšili len o 1,3 percenta. „V rámci spotrebného koša seniorov tvoria náklady na bývanie a potraviny 45 percent. Tieto dve položky rástli pre seniorov posledné mesiace najrýchlejšie,“ povedala. Zvýšenie penzií o 1,3 percenta pritom podľa nej nepokryje zvýšené náklady seniorov.

„Ak vláda nepristúpi k mimoriadnej valorizácii k 1. aprílu, uvrhne desaťtisíce seniorov do pasce chudoby,“ dodala. Upozornila na to, že k mimoriadnemu zvýšeniu dôchodkov pristupuje aj vláda v Českej republike. JDS požiada ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, aby vyčíslil dopady ich návrhu na štátny rozpočet tak, aby poslanci NR SR mohli o takomto návrhu rokovať čo najskôr.

Ras penzií sa viaže na dôchodcovskú infláciu

Dôchodky na Slovensku by sa mohli od začiatku budúceho roka zvýšiť o viac ako 6 percent. Rast penzií je totiž naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by mala za prvý polrok tohto roka dosiahnuť rekordnú úroveň. Analytici odhadujú, že medziročný rast cien za domácnosti dôchodcov by za prvý polrok tohto roka mohol presiahnuť 6 percent.

Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka. Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 počíta s tým, že v roku 2023 by mohli ísť dôchodky nahor o 4,9 percenta a v roku 2024 o 3,1 percenta. V roku 2023 by výdavky na valorizáciu dôchodkov mali dosiahnuť 425,8 milióna eur a v roku 2024 takmer 287,5 milióna eur.