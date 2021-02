Jeff Bezos končí na poste výkonného riaditeľa, Amazon už spoznal jeho nástupcu

Zakladateľ amerického internetového predajcu Amazon Jeff Bezos odstúpi z postu výkonného riaditeľa spoločnosti. Stane sa tak v druhej polovici tohto roka. Vo funkcii ho nahradí Andy Jassy, ktorý je v súčasnosti na čele cloudového podnikania Amazonu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Nikdy nemal viac energie

Bezos sa stane výkonným predsedom správnej rady. To mu podľa jeho slov dá „čas a energiu“ na to, aby sa mohol sústrediť na svoje ďalšie aktivity, ktoré zahŕňajú Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin alebo The Washington Post.

„Nikdy som nemal viac energie a toto nie je o odchode do dôchodku. Som veľmi nadšený z dopadu, ktorý si myslím, tieto organizácie môžu mať,“ uviedol v utorkovom liste zamestnancom Amazonu.

Pandémia posilnila online nakupovanie

Päťdesiatsedemročný Bezos viedol Amazon od jeho vzniku ako online kníhkupectva v roku 1994. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva na celom svete 1,3 milióna ľudí a venuje sa pestrej škále aktivít, od doručovania zásielok cez streamovacie a cloudové služby až po reklamu.

Vlani firma zaznamenala mimoriadny rast, po tom, ako pandémia posilnila online nakupovanie. Spoločnosť vykázala v roku 2020 tržby vo výške 386 miliárd dolárov, čo je oproti roku 2019 nárast o 38 %, a jej zisky sa takmer zdvojnásobili a dosiahli 21,3 miliardy dolárov.

Bezos je jedným z najbohatších ľudí na svete. Podľa zoznamu miliardárov magazínu Forbes sa Bezosov majetok pohybuje okolo 196,2 miliardy dolárov.