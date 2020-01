Jenewein Group má česko-slovenského COO a dvoch nových partnerov

Poradenská skupina Jenewein Group v roku osláv svojho 30. výročia získala Mateja Taligu, ktorý je jej prvým COO, čo predstavuje významnú zmenu v jej fungovaní. Ako Chief Operating Officer prispieva k strategickému smerovaniu a rozvoju poradenskej skupiny a zodpovedá za jej prevádzkové záležitosti s osobitým dôrazom na ľudí, kvalitu, procesy a rovnako aj marketing a branding.

Ako Private Client Partner zároveň stojí na čele česko-slovenskej platformy Jenewein.private, v ktorej rámci sa zameriava na segment privátneho consultingu. Na individuálnej báze rozvíja spoluprácu s klientmi z radov najväčších osobností česko-slovenského biznisu, akcionárov, privátnych investorov (Private Equity Executives), rodinných investičných skupín (Family Offices) a top manažérov vrátane profesionálnych športovcov a umelcov. Vytvára a posilňuje nové vzťahy a napomáha pri strategickom plánovaní a správe majetku, s rozvojovými a transformačnými projektmi a s obchodnými a so záujmovými aktivitami, s ktorými má Jenewein Group dlhoročné skúsenosti. Súčasne rozvíja Executive Search & Leadership Consulting projekty v celom spektre spoločností a v rámci globálnej a lokálnej Amrop Digital sektorovej pracovnej skupiny, ktorá je ďalšou oblasťou jeho zodpovednosti, sa zameriava na digitálnu transformáciu spoločností.

Počas svojej 15-ročnej kariéry Matej Taliga stál za úspešným štartom viacerých zahraničných a lokálnych značiek, kde nadobudol bohaté manažérske skúsenosti od riadenia malých rodinných firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov a budovanie a riadenie tímov od lokálnej po medzinárodnú úroveň. Pred príchodom do Jenewein Group pre svetového lídra v oblasti IT riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. „Oblasť consultingu vnímam ako špecifickú a dynamickú s minimom rutinných situácií. Pre mňa je v biznise najdôležitejšie, aby sme celú našu pozornosť upriamili na klienta, aby sme dokonale pochopili jeho potreby a vedeli mu ponúknuť profesionálne služby na najvyššej úrovni. Som veľmi rád, že v Jenewein Group toto DNA máme zakorenené. Podieľať sa na vedení celej skupiny je pre mňa manažérskou výzvou a zároveň atraktívnym biznis dobrodružstvom. Okrem toho sa po čase strávenom v prostredí veľkých korporácií teším z návratu do sveta rodinného podnikania, v ktorom som vďaka otcovej firme profesijne vyrastal,“ povedal Matej Taliga.

Jenewein Group získala z externého prostredia aj skúseného profesionála a konzultanta Rastislava Mackaniča s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z inej globálnej poradenskej spoločnosti, v ktorej pracoval na takmer dvoch stovkách Executive Search projektov na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách Európskej únie.

V rámci Amrop Jenewein a česko-slovenskej platformy Jenewein.private je z pozície Client Partner od januára 2020 zodpovedný za vyhľadávanie lídrov na úrovni vrcholového manažmentu (Executive Search) so špecifickým zameraním na súkromne vlastnené a rodinné firmy (Private & Family Companies) s dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania. Ako nezávislý poradca spolu s ďalšími členmi tímu asistuje rodinám a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v ďalších dôležitých témach.

Z hľadiska sektorovej špecializácie sú doménou Rastislava Mackaniča najmä projekty v oblasti priemyselnej výroby so špeciálnym zameraním na segment automobilového priemyslu (Automotive & Industrial). Na základe hlbokej skúsenosti v tomto sektore a ako člen globálnej Amrop Practice Group Industrial spolupracuje s mnohými významnými domácimi a svetovými spoločnosťami. „Počas dlhoročného pôsobenia v poradenstve pri výbere riadiacich pracovníkov som si uvedomil značný rozdiel medzi poskytovaním služieb medzinárodným korporáciám a súkromným a rodinným firmám a zároveň obmedzenú pozornosť, ktorá sa venuje privátnym a rodinným klientom. Baví ma byť blízkym partnerom privátnym a rodinným klientom najmä pre špecifickosť ich ekosystému a osobitnosť spolupráce, v ktorej rámci im poskytujeme komplexné riešenia pri výbere strategických lídrov pre ich podnikanie a ďalší rozvoj,“ dodal Rastislav Mackanič.

Chairman a zakladajúci partner Jenewein Group Martin Krekáč vníma vytvorenie pozície Chief Operating Officer a česko-slovenskej platformy Jenewein.private za dôležitý posun, ktorý ovplyvni úspešný rast skupiny v ďalšom období. „Pred tridsiatimi rokmi sme 6. januára 1990 vo Viedni položili základy našej česko-slovenskej poradenskej skupiny, ktorej súčasťou sa stali medzinárodné značky Amrop a Fipra pôsobiace vo viac ako 50 krajinách. Za ten čas sme sa stali veľkí a silní. Náš úspešný príbeh nás utvrdzuje v tom, že svoju prácu robíme naozaj dobre. Zároveň však vieme, že nesmieme poľaviť a musíme pokračovať naplno, poctivo a najlepšie, ako vieme. Skúsení partneri a česko-slovenský COO sú zárukou, že do ďalšieho desaťročia vstupujeme posilnení a schopní naďalej poskytovať našim klientom služby najvyššej kvality. Pre mňa to zároveň znamená, že po tridsiatich skutočne aktívnych rokoch sa môžem viac sústrediť na strategické, gestorské a filantropické aktivity,“ pripomenul Martin Krekáč.

