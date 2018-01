Jennifer Hudson si zahrá legendárnu speváčku Arethu Franklin

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) – Americká speváčka a herečka Jennifer Hudson si zahrá legendárnu soulovú speváčku Arethu Franklin v pripravovanom filme o jej živote.

Na svojej tradičnej párty pred udeľovaním cien Grammy, ktoré sa konalo v nedeľu, to oznámil hudobný producent a dlhoročný spolupracovník Franklin Clive Davis.

Ako informoval portál Deadline, svoju predstaviteľku si vybrala samotná 75-ročná Kráľovná soulu. Snímka vznikne pod hlavičkou filmového štúdia MGM a ako producenti sa pod ňu podpíšu Scott Bernstein s Harveym Masonom Jr.

Plány na životopisný film o Franklin sú známe už niekoľko rokov. Speváčka sa už v roku 2011 vyjadrila, že by chcela, aby si ju zahrala Halle Berry. O účasti Hudson v projekte, ktorý údajne vzniká na motívy memoárov Franklin s názvom Aretha: From These Roots (1998), sa hovorilo od roku 2015. Do tohto roku ju však nikto nepotvrdil.

Jennifer Hudson

sa stala známou v roku 2004 ako finalistka tretej sezóny speváckej súťaže American Idol. Na konte má zatiaľ tri štúdiové albumy – Jennifer Hudson (2008), I Remember Me (2011) a JHUD (2014). Okrem spevu sa venuje aj herectvu a modelingu.

jej filmovým debutom bol muzikál Dreamgirls (2006), ktorý jej v roku 2007 vyniesol Oscara, Zlatý glóbus, cenu BAFTA, Critics’ Choice Movie Award i Screen Actors Guild Award za herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

následne si zahrala tiež v snímkach ako Sex v meste: Film (2008), Múr nárekov (2008), Winnie Mandela (2011) či Lullaby (2014) a v seriáli Empire (2015). Od novembra 2013 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.

Aretha Louise Franklin

je jednou z najúspešnejších interpretiek všetkých čias. Získala 18 cien Grammy. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ju zaradil na prvé miesto rebríčka 100 najlepších speváčok všetkých čias a v roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

na konte má viac ako tri desiatky albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako I Never Loved A Man (The Way I Love You), Respect, Baby I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone, Think, The House That Jack Built, Spanish Harlem, Day Dreaming, Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do), Freeway Of Love, Who’s Zoomin’ Who či I Knew You Were Waiting (For Me), ktorú s ňou naspieval zosnulý spevák George Michael.

