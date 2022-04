Jens Stoltenberg by uvítal vstup Fínska a Švédska do NATO

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) by prijala Fínsko a Švédsko vo svojich radoch s otvorenou náručou, ak by sa rozhodli podať žiadosť o vstup. Povedal to v stredu generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

Ruská vojna proti Ukrajine podnecuje verejnú podporu v dvoch severských krajinách pre členstvo v NATO.

Stoltenberg povedal, že členské krajiny NATO budú pripravené poskytnúť bezpečnostnú záruku obom neutrálnym krajinám od chvíle, keď ohlásia podanie žiadosti o vstup do aliancie.