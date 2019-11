Jeremy Corbyn by ostal v referende o brexite neutrálny, premiér Johnson jeho postoj nechápe

Jeremy Corbyn by ostal v budúcom referende o brexite v prípadnom víťazstva svojej opozičnej Labouristickej strany vo voľbách neutrálny. Ako povedal pre spravodajskú stanicu BBC, nezasadzoval by sa za zotrvanie ani za odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). To by mu podľa neho umožnilo „dôveryhodne“ konať v súlade s výsledkami hlasovania.

Premiér Boris Johnson však vyjadril nepochopenie pre takýto postoj. „Nechápem, ako chce vyrokovať dohodu, keď bude neutrálny alebo nestranný,“ uviedol Johnson.

Premiér Johnson tvrdí, že pokiaľ vyhrá voľby jeho Konzervatívna strana, ratifikuje svoju dohodu vyrokovanú s EÚ a Británia blok opustí do 31. januára. Hlavná opozičná Labouristická strana je presvedčená, že dokáže ukončiť dlhodobú neistotu okolo brexitu do šiestich mesiacov. Podľa nej je to dostatok času na vyrokovanie novej dohody s EÚ a uskutočnenie referenda o tom, či odísť s touto dohodou, alebo ostať v únii.

Predčasné parlamentné voľby sa v Británii uskutočnia 12. decembra.