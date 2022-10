Jeseň – obdobie pestrých farieb a vzorov. Privítajte ju štýlovo s jesennou kolekciou F&F!

Za uplynulým letným obdobím už viac nemusíte smútiť. Prichádza pestrofarebná jeseň a spolu s ňou aj ďalšie príležitosti na ohúrenie okoloidúcich svojím outfitom. Trendom sú netradičné vzory, pestré farby, pleteniny či vrstvenie. Objavte pútavé kúsky oblečenia z novej kolekcie F&F a pripravte sa na štýlovú a pohodlnú jeseň!

Elegantný prechod medzi sezónami

S prichádzajúcou jeseňou sa pomaly ochladzujú aj jednotlivé dni, avšak začiatok septembra a obdobie babieho leta je ešte pomerne slnečné a príjemné. Preto vo vašom šatníku rozhodne nesmú chýbať šaty v obľúbenej midi dĺžke s atraktívnymi volánikmi či voľnejšie kúsky v takzvanom boho štýle. Zamerajte sa na detaily a stavte na netradičnosť. S pritiahnutím pozornosti vám určite pomôžu šaty s nezvyčajným golierom à la Peter Pan. Jasnou voľbou do chladnejších dní sú pohodlné úpletové šaty, ktoré vám navyše zvýraznia pôvabné ženské krivky. Obdobie jesene hýri farbami a vzormi, a preto bezpochyby nešliapnete vedľa, ak zakomponujete do svojho outfitu okrem prírodných a zemitých odtieňov napríklad aj živú oranžovú či sýtu ružovú. Zvoliť môžete aj zaujímavé kvetinové vzory či nestarnúcu klasiku – pásiky.

Foto: F&F

Vkusný look vhodný do kancelárie či na pracovné stretnutie vyčarujete s pomocou elegantných zvonových nohavíc, ktoré jednoducho doplníte topom alebo blúzkou a sakom. Na jeseň by ste určite mali dať šancu aj dlhým maxi sukniam, ktoré vám budú pripomínať ešte závan leta. Ak vám niektoré z originálnych kúskov oblečenia chýbajú vo vašom jesennom šatníku, neváhajte a doplňte si ich z novej kolekcie od značky F&F, ktorá žiari farbami a zaujímavým vzormi. Doprajte si a buďte neprehliadnuteľná počas tejto jesene aj vy!

Foto: F&F

Pleteniny, kardigány či bundy z umelej kožušiny

S predposledným ročným obdobím si mnoho z nás spája dni plné dažďa a melanchólie. Častokrát sa nám nechce nikam pohnúť a najradšej by sme ich strávili v teple domova s čajom a dobrou knihou v ruke. Preneste kúsok tepla aj do vášho outfitu a cíťte sa komfortne aj počas večere s priateľmi či na prechádzke v parku. Počas chladnejších dní vás dokonale zahrejú roláky či pletené svetre s rybím alebo vrkočovým vzorom. Farbami tohtoročnej jesene sú bordová, škoricová či tmavá čokoládová. Dobrou voľbou sú jednoznačne aj kardigány či oversize mikiny alebo menčestrové košele.

Foto: F&F

V tohtoročnej jesennej kolekcii oblečenia F&F nájdete aj obľúbené bundy z umelej kožušiny, s ktorými sa nemusíte báť ani nízkych teplôt. Odporúčame vám jemné a zemité tóny farieb ako napríklad krémová, béžová alebo hrdzavohnedá.

Foto: F&F

Základom obliekania počas jesene je vrstvenie

V jesennej kolekcii módnej značky F&F nájdete široký výber oblečenia, s ktorým vrstvenie zvládnete ľavou zadnou. Začnime základom, ktorým je určite kvalitný pletený sveter alebo vlnený rolák. Zvoliť môžete znovu niektorú zo štruktúr alebo prírodných farieb. Ako druhú vrstvu si oblečte trendy kúsok nielen tejto jesene – shacket. Čo si pod týmto pojmom predstaviť? Nie je to ani košela ani bunda, ale kombinácia oboch. Vo väčšine prípadov je oversize strihu a vášmu výslednému looku dodá moderný nádych. Shacket nájdete v jesennej kolekcii F&F v rôznych farebných kombináciách a strihoch za rozumnú cenu. Poslednou vrstvou môže byť prešívaná vesta, vatovaná bunda alebo v prípade elegantného outfitu kabát z umelej kožušiny či so vzorom „rybia kosť“.

Foto: F&F

Dokonalý look zakončite štýlovými topánkami či originálnymi doplnkami

Neskrývaným tajomstvom všetkých módnych blogeriek je, že správne zvolenými doplnkami či topánkami dokážu svoj outfit dotiahnuť k dokonalosti. A v prípade jesene to platí dvojnásobne! Na výber máte množstvo členkových a chelsea čižiem alebo aj čoraz viac obľúbenejšie robustné čižmy s hrubou podrážkou a na platforme, tzv. chunky boots. Čižmy tohto typu sa perfektne hodia do moderného štýlu a k oversize košeliam či bundám. K elegantnému kabátu zas môžete zvoliť vlnený klobúk, ktorý podčiarkne vašu pôvabnosť. Obdobie padajúcich listov je navyše stvorené pre šatky a šály rôznych farieb a vzorov, s ktorými sa môžete krásne vyhrať. Možností je veľa, stačí si len vybrať. Pamätajte na to, že v oblečení sa musíte cítiť pohodlne a komfortne. Buďte originálna a hlavne buďte sama sebou!

Informačný servis