Jiří chcel s matkou na Nový Zéland prepašovať najväčšiu zásielku pervitínu v histórii krajiny

AUCKLAND 3. októbra (WebNoviny.sk) – Štyridsaťdvaročného Čecha, ktorý sa vlani v máji pokúsil prepašovať do Nového Zélandu 20 kilogramov pervitínu v utorok odsúdili na 17 rokov väzenia. Trest mu udelil súd v aucklandskej mestskej štvrti Manukau, informuje spravodajský portál iDNES.cz.

Jiřího K. zadržali novozélandské úrady v Aucklande, kam priletel so svojou 69-ročnou matkou z Bangkoku. Dva desaťkilogramové balíčky s drogami našli v tajných priehradkách na dne ich batožiny.

Manažér colného úradu Jamie Bamford v tom čase uviedol, že ide o vôbec najväčšiu zabavenú zásielku pervitínu v dejinách Nového Zélandu.

Drogy mali hodnotu 20 miliónov novozélandských dolárov (v prepočte približne 12,2 milióna eur), píše denník New Zealand Herald. Ženu úrady neskôr prepustili, pretože nedokázali, že by o balíčkoch v batožine vedela, a následne ju deportovali späť do Českej republiky.