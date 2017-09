Jiří Macháček exceluje v ďalšom filme režisére Hřebejka

BRATISLAVA 26. septembra 2017 (WBN/PR) – DEZERTÉR, v poradí druhý film z trilógie Záhradníctvo režiséra Jana Hřebejka a scenáristu Petra Jarchovského, rozpráva príbeh mužov, ktorí nasadzovali životy v boji za slobodu. Prežili vlastnú smrť, aby znovu čelili strate nádejí, v ktoré verili, a ku ktorým sa utiekali. Každý z nich sa snaží znovu nájsť domov. DEZERTÉR je tragikomický dramatický príklad ťažko skúšanej lásky – manželskej, súrodeneckej i rodičovskej.

Hlavnú postavu stvárňuje vynikajúci Jiří Macháček : „Otto je pracovitý a podnikavý, vnútri však veľmi krehký človek, nepoužiteľný životný optimista, ktorý by si, hoci niekoľkokrát zlomený osudom, nikdy nepriznal svoj vlastný pád alebo prehru. Je to postava, ktorá prechádza niekoľkými rôznymi životnými etapami a zažije niekoľko fatálnych zvratov. Po prvom prečítaní scenára som sa musel pýtať, či aj v tejto scéne je to stále ten istá postava, ako v predchádzajúcich scénach. Pre herca je však takáto rola veľmi vďačná. Obtiažnosť jej stvárnenia je potom spojená hlavne s tým, aby človek dokázal všetky tie odlišnosti a rozdiely prepojiť a nepremárniť.“

Táto kapitola rodinnej kroniky ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na pozadí prevratných udalostí v rokoch 1947 až 1953. Ústrednou postavou je majiteľ noblesného kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, ktorú takmer celú zamestnáva. Podnik je zmyslom a naplnením jeho života, vracia sa tam po všetkých útrapách vojny ako uznávaný šéf so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová), a jej sestrami Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry spoločne prežili vojnu a nemeckú okupáciu a starali sa o svoje malé deti, zatiaľ čo ich manželia sedeli vo väzení za protinacistický odboj. Teraz všetci s ohromným úsilím realizujú svoj sen, lenže prichádza zlom v podobe komunistického februárového prevratu. Ottovu firmu vyvlastní štát a jemu sa druhýkrát v živote rozpadá svet. Tentokrát sú však dôsledky otrasu fatálne pre neho i pre celú rodinu …

Režisér Jan Hřebejk popisuje druhý diel trilógie ako drámu z prelomu rokov 1947 a 1948, kedy došlo k februárovému prevratu, Napriek neľahkej povojnovej dobe ani v tomto príbehu nechýba humor. Režisér dokonca tvrdí, že práve v Dezertérovi sa odohráva najvtipnejšia scéna z celej trilógie.

DEZERTÉR sa v slovenských kinách premieta od 28. septembra a vo vedľajších úlohách sa diváci môžu tešiť aj na naše herečky Zuzanu Mauréry a Zuzanu Konečnú.

Trailer: