Jiří Rožeň, mladá dirigentská hviezda debutovo v Slovenskej filharmónii

Prvé februárové symfonické koncerty uvedie Slovenská filharmónia vo štvrtok a piatok 3. a 4. februára 2022. Hosťami večerov budú dvaja mladí renomovaní umelci. Rýchlo stúpajúca dirigentská hviezda Jiří Rožeň a španielsky klavirista Leo de María, laureát 10. Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela. Program je zostavený z diel ruských skladateľov – Dmitrija Šostakoviča, Sergeja Prokofieva a Piotra Iľjiča Čajkovského. Koncerty sa začnú o 19.00 a konajú sa v režime OP.

Koncerty otvorí búrlivá hudobná prskavka Slávnostná predohra, op. 96 Dmitrija Šostakoviča, ktorú vystrieda Koncert pre klavír a orchester č. 3 C dur, op. 26 Sergeja Prokofieva. Skladateľ ho komponoval v rokoch 1917 až 1921. Premiérovo ho uviedol v Chicagu v roku 1921. Dielo prekypuje energiou, pregnantnými rytmami ale aj krehkým lyrizmom. Prokofievov tretí klavírny koncert patrí z pomedzi jeho piatich opusov pre tento nástroj k najobľúbenejším. Zaznie v interpretácii mladého španielskeho virtuóza Lea De Maríu, ktorý v novembri 2021 získal druhú cenu na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela. Rodák z Madridu má na svojom konte viac ako 30 národných a medzinárodných ocenení. Oceňovaný je pre fascinujúcu kombináciu brilantnej hry, veľkej dávky senzibility a hlbokej vášne. V súčasnosti je poslucháčom na Univerzite Mozarteum v Salzburgu v triede profesora Pavla Gililova. Symfónia č. 1 g mol Zimné sny, op. 13 Piotra Iľjiča Čajkovského uzavrie program koncertov. Diela ruských skladateľov zaznejú v naštudovaní Jiřího Rožňa, ktorý patrí k najväčším talentom mladej českej dirigentskej generácie. Rodák z Prahy je finalistom dvoch prestížnych dirigentských súťaží (Salzburg Festival Young Conductors Award a Donatella Flick LSO Conducting Competition v Londýne). Spolupracuje s českými a svetovými orchestrami – Česká filharmónia, PKF – Prague Philharmonia, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, BBC National Orchestra of Wales, BBC Philharmonic, Ulster Orchestra Belfast, Kráľovská filharmónia v Londýne, Kráľovská filharmónia v Liverpoole, Orchestre national de Belgique… V tejto sezóne Rožeň debutuje aj v Národnom divadle v Prahe. Na Slovensku sa predstavil už v roku 2017 na záverečnom koncerte v rámci festivalu Allegretto Žilina. Napriek mladému veku je zastupovaný jednou z najprestížnejších svetových umeleckých agentúr Harrison Parrott. So Slovenskou filharmóniou sa predstaví debutovo.

Foto: Alexander Trizuljak

Podľa aktuálnych nariadení organizujeme koncerty s kapacitou sál do 50% v režime OP. Koncerty 3. a 4. februára 2022 platia pre abonentov cyklov D, E a kombinovaných cyklov AD, BE. Vstupenky pre všetkých záujemcov sú v predaji v Pokladnici SF a online na navstevnik.sk.

V priestoroch Slovenskej filharmónie je nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. V Pokladnici SF aj pri vstupe na koncert sa návštevník musí preukázať potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19.

Foto: Alexander Trizuljak

