Joe Biden navštívil Kenoshu a rozprával sa s Jacobom Blakeom, ktorého policajt sedemkrát strelil do chrbta

Demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden vo štvrtok navštívil mesto Kenosha vo Wisconsine a rozprával sa Jacobom Blakeom, ktorého v auguste policajt pri zásahu sedemkrát strelil do chrbta. Incident, po ktorom 29-ročný Afroameričan zostal paralyzovaný, v meste vyvolal veľké protesty a nepokoje.

Prekvapil ho optimizmus Blakeovej rodiny

Biden a jeho manželka sa na letisku v Milwaukee stretli príbuznými Blakea, ktorý sa s nimi spojil telefonicky. Stretnutie bolo súkromné, neskôr však Biden aj právnik Blakeovej rodiny poskytli o ňom podrobnosti.

Niekdajšieho viceprezidenta podľa jeho slov prekvapila „ohromujúca húževnatosť a optimizmus“ rodiny Jacoba Blakea. On sám „hovoril o tom, ako ho nič nezdolá, či už bude chodiť alebo nie, nevzdá sa,“ povedal Biden.

Podľa právnika Blakeovcov Bena Crumpa na nich zapôsobilo, „že Bidenovci boli takí angažovaní a ochotní skutočne počúvať“.

Biden neskôr v Kenoshi rečnil v kostole počas komunitného stretnutia, kde okrem iného skritizoval vládu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.

Trump podporil miestnu políciu

Samotný Trump navštívil Kenoshu v utorok, pričom si prezrel miesta, ktoré zničili násilné protesty, a podporil tamojšiu políciu. Osobám, ktoré pri konfrontácii s políciou utrpeli zranenia, síce vtedy podľa spravodajského portálu BBC preukázal trochu empatie, keď povedal, že sa cíti „strašne za kohokoľvek, kto tým prejde“, no zároveň sa vyjadril, že neverí, že je radoch orgánov činných v trestnom konaní systematický rasizmus. S Blakeovou rodinou sa nestretol, pretože chceli, aby tam boli prítomní aj právnici.

Manažér Trumpovej kampane Bill Stepien sa pre Fox News vyjadril, že je Bidenova návšteva nevhodná. Podľa neho tam Trump bol „ako prezident Spojených štátov, kým viceprezident Biden ako politický kandidát“.

S návštevou oboch politikov nesúhlasilo viacero ľudí. Guvernér Wisconsinu Tony Evers sa vyjadril, že by bol radšej, „keby tu nebol nikto, či už kandidát Trump alebo kandidát Biden“. Predseda miestnej pobočky Národnej asociácie pre pokrok ľudí farebnej pleti (NAACP) tiež poukázal na to, že nie je vhodný čas.

„Povedal som, že by ich Kenosha privítala kedykoľvek inokedy, ale teraz je to tu nestabilné. A my v tejto komunite naozaj potrebujeme venovať energiu do uzdravenia samých seba, sadnúť si a detailne sa porozprávať len tak, ako to vedia miestni,“ povedal pre televíziu NBC. Wisconsin je v nadchádzajúcich prezidentských voľbách dôležitý štát, pripomína BBC.