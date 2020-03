Joe Biden vyhral primárky v ďalších štátoch, niektorí demokrati vyzývajú Sandersa k odstúpeniu

Utorkové primárky Demokratickej strany priniesli jasné víťazstvo bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena. Ten si pripísal na konto výhru vo všetkých troch štátoch, kde sa hlasovalo – v Illinois, Arizone aj na Floride. Úspechy mu tak zabezpečili značný náskok pred jeho konkurentom Berniem Sandersom v boji o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb.

Sandersa vyzývajú k odstúpeniu

Bidenovo víťazstvo vytvára väčší tlak na Sandersa, aby upustil od svojej kampane. Okrem veľkého náskoku v počte delegátov má Biden aj väčšiu podporu popredných demokratických lídrov a darcov.

Niektorí demokrati dokonca Sandersa vyzývajú, aby v mene jednoty strany odstúpil z boja o nomináciu. Sanders sa zatiaľ o budúcnosti svojej kampane veľmi nevyjadril.

Bývalý viceprezident bol úspešný v primárkach aj počas predošlých dvoch týždňov. Počas superutorka z 3. marca zaznamenal víťazstvo v 10 zo 14 štátov a minulý týždeň vyhral v piatich zo šiestich štátov.

Odklad primárok v niektorých štátoch

Primárky však ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. V utorok sa mali konať aj v Ohiu, no pre obavy z jeho šírenia ich zastavili. Florida, Illinois a Arizona s hlasovaním napredovali, ale pracovníci aj voliči hlásili problémy.

Obavy z nového koronavírusu viedli k odkladu plánovaných primárok na neskorší termín aj v štátoch Georgia, Kentucky, Louisiana a Maryland, pričom ďalšie by mohli nasledovať, pripomína agentúra AP. Ďalšie demokratické primárky by sa mali konať 29. marca v Portoriku, no aj tam predstavitelia pracujú na ich odklade.

Konečný víťaz demokratických primárok bude čeliť súčasnému republikánskemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi. Prezidentské voľby v USA sú naplánované na 3. novembra.