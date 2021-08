Joe Thornton sa do hokejového dôchodku neponáhľa, posilní rady tímu Florida Panthers

Ani vo veku 42 rokov sa kanadský hokejový útočník Joe Thornton ešte nechystá zavesiť korčule na klinec, v sezóne 2021/2022 bude hrať v zámorskej NHL za Floridu Panthers.

Napriek tomu, že Jumbo Joe v profilige absolvuje už 24. sezónu, bude pôsobiť len v štvrtom klube. Doteraz hral za Boston Bruins, San Jose Sharks a v ostatnom ročníku za Toronto Maple Leafs.

Nejde si iba pre výplatu

V NHL žiadny aktívny hráč ani zďaleka nenazbieral toľko bodov, ako Joe Thornton. Ten v súťaži absolvoval doteraz 1680 duelov a nazbieral v nich 1529 bodov za 425 gólov a 1104 asistencií.

V historickom rebríčku je pred ním len trinásť hráčov a takmer všetci už sú členmi Siene slávy, výnimkou je iba stále aktívny Jaromír Jágr.

V NHL v minulej sezóne pôsobil iba jeden starší hokejista ako on – bol ním 44-ročný slovenský obranca Zdeno Chára.

Do Floridy neprichádza Joe Thornton len „pre výplatu“. „Pozrel som si zloženie kádra a aj som tento tím sledoval v minulej sezóne. Veľmi sa mi to mužstvo páči, preto som sa rozhodol pre Floridu. Milujem to, čo v klube budujú. A som veľmi rád, že toho budem súčasťou. V NHL všetko smeruje k zisku Stanleyho pohára a podľa mňa Panthers majú šancu to dosiahnuť,“ povedal skúsený center a doplnil: „Telo sa cíti dobre, to isté platí aj o mojej mysli. Už sa teším na novú sezónu.“

Stanleyho pohár mu chýba

Joe Thornton v NHL získal Hartovu trofej aj Trofej Arta Rossa za ročník 2005/2006, chýba mu však Stanleyho pohár.

Vo farbách kanadskej reprezentácie má na svojom konte olympijské zlato z Vancouveru 2010, dvakrát tiež ovládol Svetový pohár. Z majstrovstiev sveta však má len striebro z Rakúska 2005.

„Odohral v NHL viac ako 1600 zápasov, do našej kabíny preto prichádza veľká porcia skúseností. Jeho chuť po úspechu je veľká, preto si mimoriadne ceníme, že sa rozhodol pre náš tím. Znamená to, že verí práci v našej organizácii,“ uviedol generálny manažér Panthers Bill Zito.