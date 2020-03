Johannes Thingnes Bö vyhral šprint v Kontiolahti, najlepší zo Slovákov Bartko na 63. mieste

Nór Johannes Thingnes Bö ovládol štvrtkové preteky v šprinte na 10 km v rámci 8. kola Svetového pohára biatlonistov vo fínskom stredisku Kontiolahti. Dvadsaťšesťročný pretekár triumfoval s náskokom 21,1 s pred druhým Martinom Fourcadom.

Francúza to však nemuselo mrzieť, keď týmto umiestnením spečatil tohtosezónny zisk malého krištáľového glóbusu v šprinte. Tretí skončil ďalší Francúz Émilien Jacquelin (+22,3 s).

V akcii boli aj traja slovenskí reprezentanti. Najlepšie sa darilo Šimonovi Bartkovi, ktorý sa umiestnil na 63. priečke s mankom 2:29,0 min.

„Podmienky boli veľmi dobré. Bolo to vyrovnané. Na strelnici to nebola úplná katastrofa, ale mohlo to byť lepšie. Trošku ma mrzí posledná rana na ´stojke´. Bežalo sa mi lepšie, ako som očakával,“ povedal Bartko v reakcii pre RTVS. Michal Šima obsadil 84. pozíciu a Mateja Balogu klasifikovali na 97. mieste.