Johnson podľa Camerona nikdy neveril v brexit a podporil ho iba pre svoju politickú kariéru

Niekdajší britský premiér David Cameron obvinil súčasného premiéra Borisa Johnsona, že v čase referenda o brexite z roku 2016, neveril v odchod Británie z Európskej únie.

Politik to vyhlásil v nedeľu pre noviny The Times s tým, že „Johnson riskoval výsledok, v ktorý neveril, no robil to pre svoju politickú kariéru“.

Cameron takisto uviedol, že jeho bývalý spojenec vo vláde Michael Gove je „nedôveryhodný zradca“. Johnson a Gove opustili Camerona počas referenda a zohrávajú dôležitú rolu v kampani za odchod krajiny z EÚ.

Cameron odstúpil po tom, ako nepresvedčil voličov, aby v referende nehlasovali za brexit.