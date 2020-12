Johnson pomýšľa na najhoršie, obyvateľov Británie pripravuje na novoročný šok

Britský premiér Boris Johnson pripúšťa možnosť, že rokovania o pobrexitovej obchodnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa napokon nepodarí dotiahnuť do úspešného konca.

Prechodné obdobie po vystúpení Británie z únie, ktorého cieľom bolo uzatvorenie spomenutej dohody, sa skončí 31. decembra, a zainteresované strany pripravujú obyvateľov na oboch stranách Lamanšského prielivu na „novoročný šok“.

Šanca na dohodu je malá

V prípade nedosiahnutia dohody začnú britské a európske podniky od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu. Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.

„Myslím si, že momentálne existuje dosť veľká šanca, že budeme mať riešenie, ktoré sa bude podobať na vzťahy Austrálie s EÚ,“ uviedol Johnson a pripomenul, že Austrália nemá s EÚ uzatvorenú žiadnu dohodu o voľnom obchode. „Neznamená to, že je to zlá vec,“ dodal.

Sporné zostávajú tri body

Prípadnú dohodu musí ešte stihnúť ratifikovať Európsky parlament aj poslanci vo Westminsteri. Predseda EP David Sassoli si nie je istý, či Londýn a Brusel dokážu do konca roka vyriešiť všetky sporné otázky, no ak by sa im to podarilo, minimálne v prípade EP nevidí v schvaľovacom procese žiadnu prekážku. „Deadline je 31. decembra, čiže ak nájdeme spoločnú reč, nemyslím si, že by to mal byť pre Európsky parlament problém,“ vyhlásil vo štvrtok.

Obe strany v utorok našli zhodu v otázke pravidiel režimu na severoírskej hranici, a to bez ohľadu na to, či bude alebo nebude existovať obchodná dohoda. Naďalej však zostávajú značné rozdiely v troch kľúčových otázkach týkajúcich sa práv na rybolov, pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a riadenia budúcich sporov.