Jon Bon Jovi by si počas uvedenia do siene slávy rád zahral s bývalými členmi skupiny

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Americký hudobník a spevák Jon Bon Jovi by si počas uvedenia do Rock’n’rollovej siene slávy rád zahral s niekdajšími kolegami z kapely Bon Jovi, ktorými sú gitarista Richie Sambora a basgitarista Alec John Such.

Päťdesiatpäťročný líder formácie to uviedol v rozhovore pre USA Today. „Zatiaľ som od nich nič nepočul, ale je isté, že obaja dostanú pozvanie, aby sa zúčastnili a tiež aby zahrali,“ uviedol muzikant, ktorý sa zároveň poďakoval za podporu a možnosť vstúpiť do Rock’n’rollovej siene slávy.

Jej členmi sa na budúci rok stanú okrem kapely Bon Jovi aj The Cars, Dire Straits, The Moody Blues a Nina Simone. Zosnulá americká speváčka, gitaristka a skladateľka Sister Rosetta Tharpe dostane Award for Early Influence. Ceremoniál sa bude konať v sobotu 14. apríla v Clevelande, pričom záznam neskôr odvysiela televízia HBO.

Skupina Bon Jovi

* vznikla v roku 1983 v New Jersey a jej súčasnú zostavu tvoria Jon Bon Jovi (spev, gitara), David Bryan (klávesy), Tico Torres (bicie), Hugh McDonald (basgitara) a Phil X (gitara). Výraznejšie sa jej podarilo presadiť s treťou štúdiovkou Slippery When Wet (1986), z ktorej pochádzajú napríklad skladby You Give Love A Bad Name, Livin’ On A Prayer či Wanted Dead Or Alive.

Zatiaľ poslednou štúdiovkou kapely je This House Is Not for Sale (2016). Medzi jej ďalšie hity patria piesne ako Bad Medicine, Keep The Faith, Bed Of Roses, Always, It’s My Life, Thank You For Loving Me, Have A Nice Day alebo (You Want To) Make a Memory.

Jon Bon Jovi a spomínaný Richie Sambora sú od roku 2009 členmi Skladateľskej siene slávy. Alec John Such nie je členom kapely od roku 1994, Sambora od roku 2013.

Informácie pochádzajú z webstránky teamrock.com a archívu agentúry SITA.