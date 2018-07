Jörgensenovi sa vyhrážajú smrťou za zahodený pokus v rozstrele osemfinále MS vo futbale 2018

KODAŇ 3. júla (WebNoviny.sk) – Dánskemu futbalovému reprezentantovi Nicolaiovi Jörgensenovi sa vyhrážajú smrťou.

Útočník Feyenoordu Rotterdam Jörgensen nepremenil svoj pokus v penaltovom rozstrele osemfinálového súboja MS vo futbale Chorvátsko – Dánsko a aj preto severania zostali pred bránami štvrťfinále. Neskôr si Jörgensen našiel na svojom profile na instagrame a facebooku vyhrážky smrťou.

„Musíme to zastaviť. Naša spoločnosť nesmie akceptovať vyhrážanie sa tohto typu nielen proti hviezdam majstrovstiev sveta, ale aj politikom či iným na verejnosti známym ľuďom,“ napísala Dánska futbalová asociácia vo svojom stanovisku na twitteri. „Je to neakceptovateľné a neúnosné. O prípade sme informovali políciu, aby ukončila toto šialenstvo,“ dodalo vedenie dánskeho futbalu.

Meno Nicolai Jörgensen sa toto leto spomína v súvislosti s prestupom do Newcastlu United. Povráva sa, že Angličania musia siahnuť hlboko do vrecka, ak ho chcú získať. Dokonca by malo ísť o rekordný transfer smerom do klubu.

