José Mourinho má po vyhadzove z Manchestru krátkodobý angažmán, predstaví sa v špeciálnej úlohe

LONDÝN 11. januára (WebNoviny.sk) – Bývalý tréner futbalistov Manchestru United José Mourinho si po vyhadzove z Old Traffordu našiel nový krátkodobý pracovný angažmán. Týždeň bude zastupovať pozíciu futbalového analytika pre zahraničnú televíznu stanicu BeIN Sports.

Analyzovať bude napríklad súboj Kataru so Saudskou Arábiou na Ázijskom pohári, ktorý sa odohrá 17. januára či duel anglickej Premier League medzi londýnskymi tímami Arsenalom Londýn a Chelsea, ktorý sa odohrá o dva dni neskôr.

„Teší nás, že budeme môcť u nás privítať Josého Mourinha a bude súčasťou niekoľkých našich prenosov. Je jedným z najlepších futbalových trénerov všetkých čias a veríme, že jeho expertné analýzy a charizmatická povaha potešia milióny divákov pri televíznych obrazovkách,“ povedal hovorca BeIN Sports Jonathan Whitehead pre oficiálny web televízie.

V súvislosti s budúcnosťou 55-ročného Portugalčana sa spomínal aj možný návrat do Realu Madrid, Interu Miláno či pozícia trénera v Benfice Lisabon, čo však temperamentný rodák zo Setúbalu vylúčil. „Zatiaľ nemám v úmysle vrátiť sa do Portugalska. Byť znovu koučom Interu Miláno či Realu Madrid by bolo pre mňa cťou, momentálne ale s nikým o tom nediskutujem,“ povedal Mourinho pre Correio da Manha.