Jozef Ninis sa na olympiáde v Pekingu nedostal do finále súťaže sánkarov, nepostúpil ani Marián Skupek

aktualizované 6. februára 15:57

Slovenský reprezentant Jozef Ninis si na ZOH v Pekingu nevybojoval účasť vo finálovej štvrtej jazde súťaže sánkarov, ktorá je určená len pre dvadsiatku najlepších.

Ninis skončil v tretej jazde až na 23. mieste a zo šestnástej priečky po druhej jazde sa zosunul na dvadsiatu prvú, čiže prvú nepostupovú.

Ninisovi nevyšla tretia jazda

Ninis dosiahol v súčte troch jázd čas 2:55,825 min, za posledným postupujúcim Američanom Jonathanom Gustafsonom zaostal o 154 tisícin sekundy.

Ďalší Slovák Marián Skupek pri svojom debute na ZOH obsadil 26. miesto a rovnako nepostúpil do finálovej jazdy.

Ninisovi nevyšla jeho tretia jazda podľa predstáv, napokon bola najslabšia zo všetkých troch v Jen-čchingu a v celkovom poradí ho predstihlo až päť súperov.

Štyridsaťročný rodák z Čadce si na svojej piatej olympiáde tesne nevylepšil maximum pod piatimi olympijskými kruhmi, ktorým je 20. priečka zo Soči 2014.

Zlato bral Nemec Ludwig

Okrem toho bol pri svojej premiére v Turíne 2006 dvadsiaty druhý, vo Vancouveri 2010 ho klasifikovali na 24. stupienku a v Pjongčangu 2018 na 25. poste.

„Som úplne sklamaný, myslel som si, že to vydá na dvadsiatku. Ponáhľal som sa hore na štvrtú jazdu, pevne som veril, že sa podarí životný výsledok. Chýbal kúsoček, ale je to šport. Bude sa to hojiť chvíľu vo mne, čakajú ma ešte tímové štafety, verím, že sa to tam podarí,“ uviedol Jozef Ninis pre Šport v RTVS.

Zo zlatej medaily sa teší Nemec Johannes Ludwig, ktorý si aj po finálovej jazde udržal náskok pred Rakúšanom Wolfgangom Kindlom, zdolal ho o 160 tisícin sekundy. Tretí skončil s takmer sekundovým odstupom Talian Dominik Fischnaller.

Tridsaťpäťročný Ludwig vybojoval tretiu medailu na ZOH v kariére. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bol v súťaži mužov bronzový a zlatý v tímovej štafete.