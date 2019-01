József Menyhárt odovzdal podpisy a oficiálne kandiduje na slovenského prezidenta

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Strany maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK) József Menyhárt v pondelok odovzdal do Národnej rady SR podpisy potrebné na prezidentskú kandidatúru.

„Ambíciou je mať slušné a pravdivé Slovensko. To je základ. Toľko podpisov, čo sme vyzbierali, teda 26 800, to už je vážna agenda. Chceme byť hlasom Maďarov žijúcich na Slovensku, chceme hovoriť o témach, ktoré Maďarov trápia,“ vysvetlil, prečo kandiduje na post prezidenta. Podľa neho je ťažké povedať, kto môže voľby vyhrať.

Kandidatúru na prezidenta už odovzdali Martin Daňo, ktorý predložil pod svojou kandidatúrou 16 podpisov poslancov NR SR.

Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov, predložili Eduard Chmelár, kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová a Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Kandidáti na post hlavy štátu môžu svoje kandidatúry odovzdať do 31. januára do 24:00.