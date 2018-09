J&T REAL ESTATE ponúkne návštevníkom Bielej noci zábavu aj zaujímavé informácie v JTRE POINTE

BRATISLAVA 27. septembra 2018 (WBN/PR) – J&T REAL ESTATE (JTRE), ako hlavný partner Bielej noci, si pre verejnosť pripravil bohatý sprievodný program. Na Pláži Staré mesto pod Starým mostom v JTRE INFO POINTE. Občerstvenie, pavilón postavený v spolupráci so študentmi Fakulty architektúry STU, aktívna účasť členov zduženia Slovenské planetáriá, hudobná produkcia v réžii DJ Stame a tím odborníkov z JTRE, ktorí budú odpovedať na všetky otázky ohľadne návrhu nového električkového okruhu.

„Bielu noc sme sa rozhodli znovu podporiť nielen pre jedinečnú atmosféru, ktorú dokáže vytvoriť prostredníctvom vizuálnych zážitkov. Veľmi dôležité je pre nás aj to, že Biela noc bezprostredne prepája umenie s mestom, verejným priestorom a prináša ľudí a život do mesta a pomáha urbanizovať prostredie okolo nás. Sme veľmi radi, že sa architektúra, mesto a umenie spojili, aby okrem iného zatraktívnili nábrežie a vrátili tak život k Dunaju,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ spoločnosti JTRE. „Naši kolegovia budú na mieste JTRE INFO POINTU od 19:00 do 24:00 k dispozícii, aby zodpovedali akékoľvek otázky súvisiace s návrhom nového električkového okruhu,“ doplnil Pavel Pelikán.

JTRE INFO POINT je súčasťou vodnej trasy Bielej noci, ktorá vedie promenádou popri Dunaju od River Parku až k EUROVEA CITY. Vodná trasa je tento rok plná headlinerov a úplne bez áut. Vďaka rozsiahlej dopravnej uzávierke si práve na vodnej trase budú môcť tento rok návštevníci užiť nočnú prechádzku bez obáv. Dočasná pešia zóna plynule nadviaže na trasu v historickom centre mesta.

Atmosféru Pláže Staré mesto bude dopĺňať rozžiarený letný pavilón z Grape festivalu zostavený z 1 700 priehľadných plastových gúľ. Ten v spolupráci s JTRE navrhli a skonštruovali študenti z Fakulty architektúry STU.

Pre tých, ktorí počas festivalu Biela noc navštívia Pláž Staré mesto, je pripravené nielen pozorovanie svetelných inštalácií, ale aj pozorovanie nočnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov spolu s odborným výkladom astronómov združenia Slovenské planetáriá. Pre verejnosť bude na nábreží pripravených niekoľko teleskopov zacielených na Mesiac, planéty – Mars, Jupiter a jasné hviezdy ako napr. Vega či dvojhviezdy Altair. Astronómovia budú mať pre návštevníkov aj astronomický kvíz s cenami pre víťazov.

Poriadnu dávku vynikajúcej hudby sľubuje návštevníkom JTRE INFO POINTU DJ Stame, ktorý pôsobí na slovenskej scéne už 19 rokov. Ako spoluzakladateľ, producent a moderátor pôsobil 4 roky v relácii Dance Exxtravaganza na Európe 2. Neskôr hrával pod značkou NEON, pre ktorú vyrábal jeden z prvých slovenských tanečných podcastov. V súčasnosti je rezidentom bratislavského NuSpiritu a klubu Radosť. DJ Stame prinesie na Pláž Staré mesto jemu príznačné rovnejšie beaty s nádychom bassmusic, jackin a tech house, ktoré rozhodne umocnia celkovú „bielonočnú“ atmosféru a znásobia zážitok z multižánrového festivalu.