JTRE opäť podporila vzdelávanie detí v projekte Deti a architektúra

Spoločnosť JTRE bola aj tento rok hlavným partnerom unikátneho osvetového projektu Deti a architektúra, ktorý atraktívnou formou vzdeláva slovenských žiakov v oblasti architektúry. Do e-learningového kurzu, ktorý bol tentokrát zameraný na tému „Vysoké budovy“, sa zapojilo 136 základných škôl.

Cieľom projektu Deti a architektúra, za ktorým stojí vydavateľstvo Euroarch a občianske združenie Euroarch, je hravou formou budovať u detí vzťah k architektúre. Spoločnosť JTRE podporila rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva vytváraním priestoru na vzdelávanie nastupujúcej generácie už druhý rok.

„Je dôležité, aby sa deti dokázali na svoje mestá, obce či jednoducho verejný priestor, v ktorom žijú, pozerať komplexne a v širších súvislostiach. Preto má význam, aby sa orientovali v architektúre a urbanizme, ktoré nie sú súčasťou bežných školských osnov. Téma tohtoročného kurzu Vysoké budovy nám bola zároveň veľmi blízka, keďže staviame v Bratislave na nábreží prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower,“ odôvodnil participáciu na projekte výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Každá škola, ktorá sa do projektu prihlásila, absolvovala bezplatne e-learningový kurz. Následne sa absolventi kurzu mohli zapojiť do výtvarnej súťaže na tému „Prvý slovenský mrakodrap“. Do súťaže prišlo celkovo 623 výtvarných prác.

„Tento rok sa do projektu Deti a architektúra 2019 zapojil rekordný počet škôl z čoho sa veľmi tešíme. Od učiteľov sme dostali veľmi veľa krásnych odoziev. Podľa učiteľov sa žiaci s veľkou chuťou pustili aj do výtvarných prác. Porota to mala naozaj veľmi ťažké, keďže sme mohli oceniť len 22 diel. Novinkou tohto roka je, že okrem žiakov ocenených prác, sme do Bratislavy na vernisáž aj tematickú vychádzku pozvali aj 5 učiteľov, ktorých žiaci boli najúspešnejší vo výtvarnej súťaži. Je očividné, že za každým dobrým žiakom je najmä kvalitná práca jeho učiteľa,“ povedala autorka projektu Darina Lalíková.

Vystavené detské práce je možné vidieť v lobby administratívnej budovy Pribinova 19, v zóne EUROVEA CITY, neďaleko ktorej už čoskoro vyrastie prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Výstava potrvá do konca februára 2020.

Viac podrobností o projekte nájdete na stránke https://www.detiaarchitektura.sk/

