JTRE prináša spolu s Bielou nocou na nábrežie trvalú inštaláciu od Viktora Freša

Obľúbený festival Biela noc opäť rozžiari Bratislavu a v posledný septembrový víkend priláka do ulíc hlavného mesta desiatky tisíc obdivovateľov umenia. Developerská spoločnosť JTRE, ktorá je generálnym partnerom festivalu, sa rozhodla spolu s organizátormi Bielej noci okrúhly piaty ročník obohatiť o trvalú inštaláciu. Na dunajskej promenáde pri Zuckermandli pribudne monumentálny autoportrét od jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov súčasnosti Viktora Freša s názvom Circle Head. Dielo bude odhalené pri príležitosti otvorenia festivalu v piatok 27. septembra 2019 o 20:00 h.

„Festival Biela noc podporujeme už tretí rok, lebo prostredníctvom zaujímavých vizuálnych zážitkov buduje pozitívny vzťah verejnosti k Bratislave a jej architektúre a unikátnym spôsobom posilňuje vzťah ľudí k rieke. Tento rok sa nám podarilo na festivalovú vodnú trasu priniesť dielo, ktoré bude tešiť verejnosť nielen počas, ale aj po skončení festivalu,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

„Každý rok sa snažíme priniesť niečo nové. Tento rok prvýkrát prinesieme vďaka generálnemu partnerovi festivalu do verejného priestoru dielo významného slovenského umelca, ktoré nezhasne spolu s festivalom. Pevne verím, že sa z toho stane tradícia a umenie bude súčasťou nášho mesta a bežného dňa,” hovorí hlavná organizátorka Bielej noci Zuzana Pacáková.

Estetika diela Circle Head odkazuje na tradíciu japonských kokeshi bábik, má rozjasňovať priestor na dunajskej promenáde pred Zuckermandlom a bratislavskému nábrežiu priniesť šťastie.

„Na Slovensku sa toho po revolúcii, čo sa týka trvalých realizácií, veľa neurobilo. Je dobré, že sa to deje a ja by som navrhoval, aby sa to rozšírilo po celom nábreží. Autoportrét Circle Head je akési minimalistické pochopenie portrétu, ktorý je v istom kontraste s bravúrne technicky prevedenými bustami F.X. Messerschmidta, ktorý v Zuckermandli kedysi žil a tvoril. Vnímam to trochu ako odraz doby. Dnes žijeme takú plytčinu a stačí málo, aby sme spravili veľký efekt. Je to zároveň kritika tejto doby, ale aj jej prednosť. Messerschmidt si to v tom čase dovoliť nemohol,“ hovorí o svojej soche Viktor Frešo.

Vodná trasa

Na vodnej trase od River Parku až po štvrť Eurovea City zažijú návštevníci množstvo komiksových prekvapení a futuristických zážitkov. Britské kreatívne duo Filthy Luker a Pedro Estrellas vezme útokom mestskú architektúru a oživí ju originálnym street-artom vo forme monumentálnych 3D objektov. Vďaka nim na strechu River Parku „zaparkuje” vesmírna raketa ako vystrihnutá z komiksových príbehov, Sklad č. 7 obsadia obrovské chápadlá mýtickej chobotnice a stromu na nábreží pri Eurovea vyrastú dve zvedavé oči. V River Parku si budú môcť návštevníci pozrieť aj 3D model prvého slovenského mrakodrapu. V Zuckermandli čaká návštevníkov okrem trvalej inštalácie Circle Head aj populárna „vesmírna” preliezačka String (Povrázok) od rakúskych Numen/For Use.

Promenáda pred Eurovea poskytne výhľad na rozžiarené Lido, ktoré ožije farbami a pohybom vďaka mágii svetelného dizajnu z dielne BN Label. V Panorama Parku na Tower 115 čaká divákov hravé animované slnko od slovenského animátora tvoriaceho pod značkou Matje! Najväčšia LED obrazovka v strednej Európe na budove Landererova 12 sa počas Bielej noci rozžiari celkom novou animáciou s názvom All od slovenského dizajnéra Mateja Černušáka. V JTRE pointe na Pláži Staré mesto rozžiari tváre detských návštevníkov maľovanie na tvár neónovými farbami.

Biela noc od piatka až do nedele

Piaty ročník festivalu Biela noc potrvá tri dni. Vodná a historická trasa prinesú vyše tridsať diel vrátane svetových premiér, a okrem priestorových a svetelných inštalácií, ponúknu aj workshopy, filmy či pohybové performance. Návštevníkom tento formát dopraje viac času a možnosť rozvrhnúť si prechádzku mestom za umením od piatkového poludnia až do nedeľnej noci.

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove či nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku.

