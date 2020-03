JTRE vybrala zhotoviteľa pre hrubú stavbu rozšírenia Eurovea vrátane prvého slovenského mrakodrapu

Developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) napreduje s projektom rozšírenia obľúbeného multifunkčného komplexu EUROVEA na dunajskom nábreží. Pokračuje zakladanie stavby a aktuálne bol ukončený výber zhotoviteľov na nadväzujúce práce.

Zhotovitelia základových dosiek a železobetónových nosných konštrukcií – skeletu – postupne prevezmú stavenisko. VHS-PS, s.r.o. prevezme svoju časť v utorok 31. marca 2020 a následne ostatné časti o niekoľko týždňov združenie EUROVEA 2 pozostávajúce z vedúceho člena, spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. a spoločnosti SYTIQ a. s.

Na stavenisku aktuálne pokračuje realizácia pilót tvoriacich súčasť základov stavby. Spoločnosť BAUER tu pomocou vrtných súprav spolu vyvŕta takmer 1 400 pilót s celkovou dĺžkou bezmála 22 kilometrov.

„Výstavba rozšírenia EUROVEA sa posúva do fázy, v ktorej sa odrazí z úrovne základovej škáry a bude rásť až na úroveň prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER. Proces viacročných príprav v neustálej komunikácii s architektmi, inžiniermi, urbanistami a ďalšími odborníkmi, so zástupcami mesta aj mestských častí, so susedmi aj ostatnou verejnosťou, tak nadobudne svoj vzhľad a štruktúru. Naše ambície vybudovať v Bratislave pri nábreží Dunaja komplexnú mestskú štvrť doplňujúcu to, čo si návštevníci EUROVEA tak obľúbili, sa priblížia realite,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Rešpektujúc šíriacu sa epidémiu koronavírusu práce na všetkých projektoch JTRE pokračujú. Už koncom februára boli zavedené na všetkých pracoviskách a stavbách prísne hygienické opatrenia ako zvýšená dezinfekcia a používanie ochranných pomôcok či meranie teploty pri vstupe na stavenisko a mnohé iné. Zamestnanci JTRE ako aj všetkých dodávateľov pracujú z domu alebo v otvorených priestoroch stavieb v súlade s nariadeniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Ako zodpovedný developer situáciu neustále sledujeme, vyhodnocujeme a každý krok podrobne konzultujeme so všetkými partnermi na strane dodávateľov aj odberateľov.

„Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečnosť zamestnancov a partnerov, potrebu našich kolegov a externistov postarať sa o svoje deti, kým sú zatvorené školy, aj situáciu zahraničných dodávateľov v súvislosti s uzavretím hraníc. Myslíme však aj na to, že mnohých pracovníkov by zastavenie prác pripravilo o jediný príjem,“ vysvetľuje Pavel Pelikán.

Prípravné práce na pozemku medzi prvou etapou EUROVEA a Mostom Apollo sa začali pred rokom, v polovici marca 2019. Vznikla stavebná jama s rozmermi 300 x 100 metrov a hĺbkou 14 metrov. Samotná výstavba rozšírenia projektu EUROVEA sa začala v decembri 2019 ihneď po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Projekt pozostáva zo šiestich stavebných objektov – rozšírenia nákupného centra EUROVEA, prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER s výškou 168 metrov, rezidencií RIVERSIDE, administratívnych budov PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y a podzemných garáží. Súčasťou výstavby v rámci mestskej štvrte EUROVEA CITY pri Dunaji je aj predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova a ďalšie nové verejné priestory, ihriská i športoviská.

Predaj bytov sa začal už v lete minulého roka a doteraz sa v mrakodrape EUROVEA TOWER a nábrežnom bytovom dome RIVERSIDE predalo už 65 percent z celkovo 485 rezidencií.

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku. V Londýne začala realizovať svoj prvý projekt Triptych Bankside.

