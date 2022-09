Jubilejný 10. ročník Misie úspešne odjazdený

Herci, moderátori, olympionici absolvovali 10. ročník charitatívneho projektu osobností – MISIA, Aby bol svet lepší. Na bicykloch v úlohách špeciálnych kuriérov brázdili ulice Bratislavy, aby doručili umelecký certifikát všetkým tým, ktorí si ich objednali. Karine Haydu, Martinovi Mňahončákovi, Jurajovi Bačovi, Zuzane Vačkovej, Marošovi Kramárovi a ďalším osobnostiam sa podarilo vyzbierať 10 376 eur, ktoré budú slúžiť na nákup zdravotníckych pomôcok Filipka, Peťka, Deniska?

Charitatívny projekt osobností MISIA, Aby bol svet lepší sa koná už jubilejný 10. rok. Známe osobnosti sa na jeden deň stanú špeciálnymi cyklokuriérmi MISIE a snažia sa vyzbierať čo najviac financií na nákup zdravotníckych pomôcok pre konkrétne deti so zdravotným znevýhodnením.

Snaha pomôcť hendikepovaným deťom a mladým ľudom ženie tím MISIE podať mimoriadne výkony a motivovať ich aj do účasti v ďalšom roku. Karin Haydu v tomto jednom dni prešla na bicykli 220 kilometrov. I keď jazdy absolvovala na elektrobicykli, je to úctyhodný výkon. Jej trasy boli ozaj len pre pripravených. Napríklad absolvovala cestu z Vrakune na Kramáre, potom do Karlovej Vsi, z nej cez Staré mesto na Kolibu. Podobné trasy, pre dobro detí, absolvovali aj ostatní kuriéri. Nezištná pomoc osobností a organizačného tímu je odmenená úsmevmi obdarených detí a často aj slzami radosti ich rodičov.

Každé odovzdávanie certifikátov je veľmi príjemné a väčšinou sa nezaobíde bez spoločného fotenia. Mnohí ľudia, ktorí si objednajú kuriéra, pripravia pre osobnosti aj malé občerstvenie alebo darčeky. Najvoňavejší darček priniesol Tuli Vojtek, ktorý doručoval certifikát zo školskej jedálne na Ostredkovej ulici. Kuchárky mu okrem poplatku za doručenie podarovali aj niekoľko voňavých vyprážaných rezňov.

Konkrétna pomoc

Každý rok sú vybrané deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré na zlepšenie svojho stavu potrebujú pomôcku, rehabilitáciu či inú pomoc. Tento rok sa Misia, aby bol svet lepší konala pre Filipka, Peťka, Deniska, Huberta, Jakubka, pre deti z Rehabilitačného centra Vôľa žiť a zo Špeciálnej základnej školy so škôlkou.

Ďakujeme mestskej časti Ružinov a Domu kultúry Cultus, ktorí nám poskytli priestor na Dulovom námestí.

Pomoc s projektom

Do projektu sa všetky osobnosti zapájajú bez nároku na honorár. Aj napriek tomu, aby sa projekt mohol uskutočniť, potrebuje podporu a pomoc. Slovenský výrobca DEMA pomohol s dodaním bicyklov pre jazdcov, na krátke trate osobnosti využili elektrokolobežky TIER. Mestská časť Ružinov a Cultus Ružinov poskytli zázemie na Dulovom námestí, PR agentúra PBR sa postarala o organizáciu a komunikáciu projektu, reštaurácia Planétka o stravovací režim kuriérov. Veľká vďaka patrí, samozrejme, aj mediálnym partnerom RTVS, Teraz.sk, SITA a Webnoviny.

Bezpečne na cestách

Napriek snahe vybudovať v Bratislave bezpečné cyklochodníky, sú úseky, kde ide o život. Tento rok sme prizvali medzi partnerov aj spoločnosť ProAssist, ktorá sa na najrizikovejších úsekoch postarala o bezpečnosť jazdcov.

Pre náročnejšie trasy sme mali pripravené legendárne mestské vozidla Mini Cooper z ProAssist Drive, ktoré plnili úlohu náhradnej mobility, aby sme obsiahli všetky požadované zásielky, a to s nulovými emisiami CO2.

Deti, ktorým bola venovaná MISIA 10

Filipko, 9 rokov, Šamorín, detská mozgová obrna (pomôcka: špeciálny príves za bicykel pre postihnuté deti)

Peťko, 8 rokov, Veľký Kýr, detská mozgová obrna (pomôcka: motomed)

Rehabilitačné centrum pre deti Vôľa žiť, Kežmarok, pre deti s mozgovou obrnou (pomôcka: motomed)

Denisko, 3 roky, Bratislava, autizmus (pobyt v kúpeľoch Axis)

Hubert, 3,5 roka, Sološnica, autizmus (voucher na Edukačno-behaviorálnu intervenciu)

Jakubko, 6 rokov, Kežmarok, slabozrakosť a detská mozgová obrna (pomôcka: motomed a svetelný panel)

Špeciálna základná škola so škôlkou, Bratislava, mentálne postihnutie (pomôcka: 3 laptopy do školy so špeciálnym programom pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín)

