Juh Brazílie prekvapilo výnimočne chladné počasie, uprostred leta tam nasnežilo (video)

Výnimočne chladné počasie prinieslo južnej Brazílii sneh, ktorý v krajine vídať len zriedkavo. Najmenej 43 miest zaregistrovalo v stredu v noci sneh alebo mrznúci dážď, informovala meteorologická služba Climatempo.

Miestne televízie odvysielali zábery, na ktorých Brazílčania stavajú snehuliaka a guľujú sa v meste Bom Jesus, ktoré sa nachádza v štáte Rio Grande do Sul. V Sao Joaquim v štáte Santa Catarina zase stromy obťažkali mráz a cencúle.

Sneh nie je v Brazílii bežný, a to ani v južných regiónoch počas zimy na južnej pologuli. Naposledy Brazília zažila snehovú búrku v roku 1957, keď v štáte Santa Catarina napadalo 1,3 metra snehu.

Očakáva sa, že teploty budú ďalej klesať a je možné, že bude znova snežiť. Brazílsky vládny meteorologický ústav informoval, že nízke teploty by mohli pretrvať do začiatku augusta a do piatka by v štátoch Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Minas Gerais a Goias mohlo mrznúť.