Juhokórejskí novinári napokon môžu pozorovať zrušenie testovacieho jadrového strediska

SOUL 23. mája (WebNoviny.sk) – Severná Kórea povolila juhokórejským novinárom pripojiť sa k zahraničným kolegom, ktorí budú pozorovať zrušenie testovacieho jadrového strediska.

Soul najnovšie potvrdil, že na akcii sa môže zúčastniť aj osem juhokórejských novinárov, ktorým predtým zakázali vstup do krajiny v dôsledku spoločného vojenského cvičenia Južnej Kórey s USA.

Vyslali im špeciálne lietadlo

Pre skupinu vyslali v stredu špeciálne lietadlo. Pripoja sa tak ku kolegom z Veľkej Británie, Ruska, Číny a Spojených štátov amerických, ktorí prileteli už v utorok. Zničenie centra by sa malo konať do piatku, no závisí to od počasia.

Zatvorenie areálu je vnímané ako pozitívny krok zo strany lídra Kim Čong-una pred plánovaným stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Samit sa uskutoční 12. júna v Singapure.

Obavy jadrových inšpektorov

Rozhodnutie pozvať na akciu zahraničných novinárov a nie zahraničných jadrových inšpektorov, však vyvolalo obavy. Niektorí pozorovatelia vnímajú zrušenie strediska len ako gesto. Ako píše agentúra AP, ak sa Severná Kórea rozhodne, že potrebuje ďalšie testy rakiet, môže si vybudovať nové stredisko.

Donald Trump v utorok uviedol, že plánovaný samit s Kim Čong-unom „sa možno neuskutoční 12. júna“ a naznačil, že by ho mohli odložiť. Politik to vyhlásil po utorňajšom stretnutí s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v Bielom dome.