Július Hudáček si zo všetkých ponúk vybral návrat do KHL, v Lotyšsku bude chytať za Dinamo Riga

Slovenský brankár Július Hudáček sa vracia do nadnárodnej Kontinentálnej ligy (KHL), chytať bude v Lotyšsku za Dinamo Riga. Skúsený 33-ročný Spišiak podpísal s aktuálne desiatym tímom tabuľky Západnej konferencie zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Informuje o tom oficiálny web Dinama.

Vicemajster sveta z Helsínk 2012 strávil v KHL predchádzajúce štyri ročníky. Najprv jednu sezónu absolvoval v Čerepovci a potom tri v Spartaku Moskva. V úvode tohto ročníka nevylúčil štart za Spišskú Novú Ves v slovenskej extralige, k nemu však napokon neprišlo. Július Hudáček v Rige nahradí českého gólmana Matěja Machovského.

Dostal ponuku, aká sa neodmieta

Do Rigy sa slovenský brankár presunul v piatok.

„Nie je žiadnym tajomstvom, že som sa doma zdržal z rodinných dôvodov. Užil som si to, ale už som cítil potrebu odštartovať svoju sezónu. Kariéra nie je nekonečná a pred sebou mám ešte možno päť rokov v bránke. Ak sa teda objaví takáto ponuka, tak ju nemôžem odmietnuť. Iste, doma bol plač ráno i večer, ale už ma svrbeli ruky a všetci to chápu. Počítam s tým, že o pár mesiacov za mnou prídu a budeme spolu až do konca sezóny,“ povedal Július Hudáček v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Priznal tiež, že mal aj ponuky z Fínska, Švédska a Nemecka.

Hrať za Rigu bolo jeho snom

Do Rigy volal slovenského brankára už niekdajší kouč Dinama Július Šupler. „To som bol ešte mladý hráč chytajúci v Košiciach,“ prezradil.

„Ak mám byť úprimný, tak mne sa Dinamo vždy páčilo. Bolo mojim snom zahrať si za Rigu. Páčia sa mi dresy i logo Dinama, všeobecne známi sú skvelí fanúšikovia. Riga je krásne mesto, klub má nádhernú halu, poznám veľa chlapcov i generálneho manažéra. Nie je to veľkoklub ako bol Spartak a ide skôr o rodinný klub formátu Severstaľu Čerepovec. V Rige čakajú na návrat do play-off a teraz by to mohlo vyjsť. Prvé zápasy budú určite ťažké, ale fyzicky som pripravený výborne. Dá sa povedať, že mám za sebou štvormesačnú letnú prípravu. Dokonca som trénoval tvrdšie, ako keby som chytal. S kondičným trénerom sme pracovali veľmi tvrdo a o kondíciu sa nebojím. Teraz potrebujem zápasovú prax. Chytám však dvadsať rokov a snáď som to teda nezabudol,“ dodal.

Július Hudáček za slovenskú reprezentáciu chytal na tohtoročných MS, no po šampionáte v Rige oznámil ukončenie kariéry v národnom tíme.