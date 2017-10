Juncker apeluje na Katalánsko, aby nevyhlasovalo nezávislosť

BARCELONA 13. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker apeloval na španielsky separatistický región Katalánsko, aby nevyhlasoval nezávislosť od Španielska, lebo tým len povzbudí iné regióny, aby ho nasledovali. Juncker v piatok povedal, že je to skôr záležitosť Španielska ako Európskej únie, ale ak sa „Katalánsko odtrhne, spravia to aj ostatní. To by sa mi nepáčilo,“ tvrdí.

Nepáčila by sa mu ani „Európska únia, ktorá o 15 rokov bude pozostávať z 98 štátov. Už aj tak je to dosť komplikované s 28,“ skonštatoval.

Katalánsko by chcelo, aby Európska únia vyjednávala s vládou v Madride, avšak španielsky premiér Mariano Rajoy takýto postup odmieta. Juncker v tomto spore rovnako nevidí rolu pre EÚ, keďže by to podľa jeho slov iba vyvolalo „značné hádky“ v rámci bloku.