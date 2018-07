Juniorskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov na ME B- divízie v Sofii podľahli Slovincom

SOFIA 13. júla (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj v sobotňajšom druhom zápase na majstrovstvách Európy B-divízie v bulharskej Sofii, zverenci trénera Ivana Kurillu podľahli rovesníkom zo Slovinska 49:71. Slováci v prvom polčase držali krok so súpermi, no po obrátke ich strata narastala. Najbližšie sa tím SR stretne v nedeľu od 17.15 h SELČ s domácim výberom.

Majstrovstvá Európy B-divízie basketbalistov do 20 rokov – Sofia (Bulh.) B-skupina:

Slovinsko – Slovensko 71:49 (16:15, 13:13, 21:9, 21:12)

Najviac bodov SR: Drgoň 13 (3 trojky), Szabó 12, Majerčák 9