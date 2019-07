Juraj Bakoš nebude do Bratislavy ťahať Košičanov, nad ponukou HC Slovan Bratislava dlho váhal

Jeho meno je spojené s najväčšími úspechmi košického hokeja. Juraj Bakoš získal s „oceliarmi“ ako hráč dva federálne majstrovské tituly a následne v pozícii generálneho manažéra doviedol klub k piatim najcennejším trofejam v slovenskej najvyššej súťaži.

Počas jeho funkcionárskeho pôsobenia v metropole východu Košičania dvanásťkrát v rade prenikli minimálne do semifinále play-off a svojho času ťahali aj šnúru ôsmich finálových účastí za sebou. Po neúspešnom štvrťfinále vyraďovacej časti v ročníku 2016/2017 však prišiel koniec spolupráce.

Bývalý obranca sa odmlčal z profesionálneho hokeja a na návrat ho presvedčila až ponuka bratislavského Slovana. „Uvedomil som si, že hokej milujem a nie je väčším šťastím, keď je práca pre človeka aj koníčkom. Cítim sa po dvoch rokoch pauzy veľmi dobre a chcem so Slovanom dosiahnuť výnimočný úspech. Som víťazný typ a chcel by som titul, určite nie však v prvej sezóne po návrate do extraligy,“ zdôraznil 59-ročný Bakoš, ktorý sa už na minulosť spojenú s Košicami nepozerá.

„Urobil som za tým hrubú čiaru, ale budem rád, ak zostane fanúšikovský náboj medzi Slovanom a Košicami. Na funkcionárskej úrovni však medzi nami panovalo veľké priateľstvo. Už dva roky bývam približne 25 km od Bratislavy. Počas tohto obdobia som hokej sledoval, ale nerátal som s tým, že sa vrátim do takejto pozície. Mám pred sebou výzvu a chcem splniť to, čo sa odo mňa očakáva,“ pokračoval nový generálny manažér Slovana.

Bakoš ponuku Slovana dlho zvažoval

Bakoš prikývol na ponuku „belasých“ v situácii, keď mu nie je čo závidieť. Slovan nemá istotu štartu v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy, má miliónové dlhy voči desiatkam hráčom a nie je dohodnutý s mestom Bratislava na prenájme Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

„Určite je to prvýkrát v mojej kariére, čo som sa ocitol v takejto pozícii. V živote som toho už veľa skúsil a ponuku Slovana som dlhšie zvažoval. Napokon som ju však prijal, pretože chcem spolu s ostatnými ľuďmi v klube dostať Slovan na správnu cestu. Verím, že potom bude aj novinárska obec viac informovať o športových výsledkoch ako o problémoch tímu,“ povedal.

Na stavbu nového kádra má minimum času

Slovan by mal odštartovať spoločnú prípravu v druhej polovici júla a už začiatkom augusta má naplánované prvé prípravné zápasy. Na súpiske mužstva však nefiguruje ani jeden hráč s platnou zmluvou, takže Bakoš má minimum času na stavbu nového kádra.

„Verím, že na ľad nastúpia minimálne dvadsiati hráči. Máme viacerých ‚rozjednaných‘, desať až jedenásť hokejistov máme slovne dohodnutých. Počas celého aktuálneho týždňa budeme komunikovať s hráčmi a v priebehu dvoch týždňov chceme zverejniť aj prvé mená.

Celá vízia je postavená na bratislavských hráčoch. Radi by sme vytvorili základ mužstva okolo kapitána Michala Sersena a navrátilca z Čiech Romana Kukumberga,“ uviedol.

Skladanie mužstva ovplyvnia dlhy

Problémom pri skladaní mužstva bude obmedzený rozpočet, pretože Slovan trápia dlhy z minulosti.

„Objem financií bude menší, keďže časť rozpočtu pôjde stále na splácanie starých dlhov a to by malo trvať celý rok. Budeme disponovať neštandardne nízkym rozpočtom. Bude možno niekoľko štandardne ocenených hráčov a potom niekoľko hokejistov, ktorí prídu do Bratislavy reštartovať svoju kariéru alebo ukázať svoj talent a potenciál. Zatiaľ budeme podpisovať hráčov len na jednu sezónu. U možno dvoch hráčov, ktorí by mali tvoriť kostru kádra, by sme podpísali kontrakty na dlhšie obdobie,“ prezradil Bakoš, ktorý by chcel vsádzať predovšetkým na Slovákov.

Okrem Sersena s Kukumbergom sa skloňujú mená viacerých hokejistov, ktorí by mohli mať namierené do Slovana. Bakoš priznal, že to môžu byť aj bývalí hráči HC Košice, s ktorými v minulosti spolupracoval. „Košičanov sem ťahať nebudem, to by nerobilo dobre,“ pousmial sa a dodal: „Nevylučujem však to, že sa v kádri objavia hokejisti, ktorí počas kariéry nastupovali aj v Košiciach.“

„Belasí“ veľké očakávania nemajú

Jednou z ciest, ako doplniť káder, je aj angažovanie mladých slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorských juniorských súťažiach.

„Veľmi by som ich v tíme chcel, ale v tomto prípade je potrebné jednať hneď po juniorských MS. Ja som túto možnosť nemal. Sú možno jeden či dvaja, ktorým ponúkame možnosť začať hrať mužský hokej v slovenskej extralige. Sú tam však rôzne vplyvy od agentov, rodičov a podobne,“ vysvetlil.

Vzhľadom na neskorý začiatok prípravy, rozpočtové ťažkosti a neistotu zisku tipsportligovej licencie v klube nemajú pred nasledujúcou sezónou veľké očakávania.

„Prvý ročník po návrate do slovenskej lige určite nebude s majstrovskými ambíciami. Nemôžeme poskladať mužstvo, ktoré bude na hrane vypadnutia, ale chceme sa pohybovať v elitnej šestke a z mesiaca na mesiac sa zlepšovať. Chcem preto poprosiť fanúšikov, aby boli trpezliví a verili nám, že na štadión vrátime víťazstvá a peknú hru,“ dodal Bakoš.