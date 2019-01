Juraj Kucka mení dres, opúšťa Trabzonspor a mieri do Serie A

PARMA 14. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Juraj Kucka sa po necelých dvoch rokoch vrátil do najvyššej talianskej súťaže Serie A. Rodák z Bojníc zamieril z Trabzonsporu do tímu Parma Calcio 1913. Kucka odletel v pondelok do Talianska, kde miestnym novinárom potvrdil nový angažmán na Apeninskom polostrove.

„Som šťastný, že som tu. Parma ma presvedčila, že je pre mňa správnou voľbou,“ povedal Kucka, ktorého citoval Sky Sport Italia a dodal: „Dúfam, že dokážem úspešne obnoviť svoje pôsobenie v Taliansku.“ Turci by mali zinkasovať približne tri milióny eur.

Prestup 31-ročného stredopoliara do Parmy potvrdil aj hráčov agent Karol Csontó, ktorý objasnil aj detaily kontraktu. „Juraj Kucka podpíše v utorok ráno po lekárskych testoch zmluvu na 3 a pol roka. Obe mužstvá sú už na všetkom dohodnuté,“ povedal slovenský futbalový agent pre šport.sk.

Juraj Kucka si v rokoch 2011-2017 obliekal dresy FC Janov, resp. AC Miláno. V decembri sa v súvislosti s účastníkom MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku spomínal aj interes Fenerbahce Istanbul a SSC Neapol. Niekdajší hráč Sparty Praha sa stal súčasťou tímu, ktorý sa v priebežnej tabuľke Serie A nachádza na 12. mieste so ziskom 25 bodov.