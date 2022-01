Juraj Nedeliak: Výhodný nákup nestojí len na nízkej cene

Vysoké zľavy a nízke ceny sú lákadlá, na ktoré zákazníci reagujú stále veľmi dobre. Juraj Nedeliak však upozorňuje, že cena nie je vždy to, kvôli čomu sa oplatí spotrebič kúpiť. Zvlášť ak ide o drahší tovar.

Akcie, zľavy a výpredaje už dávno nie sú iba sezónnou záležitosťou. V mnohých obchodoch bežia po celý rok, pričom sa mení ich výška alebo skupiny zlacneného tovaru. Výhody pre spotrebiteľa však môžu vyzerať aj inak, než len ako ušetrené peniaze za nákup. Môžu mať podobu bezplatnej služby či jej širší časový rámec. „Môže to byť napríklad doprava zadarmo alebo predĺženie záruky. Aj to sú atribúty, na ktorých možno neušetríte peniaze okamžite, ale vrátia sa vám vo forme ušetreného času alebo servisom, ktorý by bol za iných okolností už pozáručný,“ vysvetľuje Juraj Nedeliak, obchodný riaditeľ siete PLANEO Elektro.

Juraj Nedeliak z PLANEO Elektro vidí výhodný nákup aj inde, než len v nízkej cene. Foto: PLANEO Elektro

Dlhšia záruka ako záruka kvality a ochrany spotrebiteľa

Dvojročnú záruku máme na Slovensku od apríla 2004, keď vystriedala dovtedy len polročnú možnosť vrátenia chybného tovaru. „Dlhšia záruka bola prijatá na ochranu spotrebiteľa a zároveň sa stala výzvou pre výrobcov, aby poskytovali kvalitný tovar. Reklamovať je možné všetko, čo nie je v súlade s vyhlásením výrobcu alebo predajcu o tovare. Dva roky by mal vydržať každý výrobok, ale za každým výrobkom stoja ľudia, takže chyba sa stať môže,“ hovorí Nedeliak.

V PLANEO teraz dostanete o rok dlhšiu záruku zadarmo. Foto: PLANEO Elektro

Ako je to s kazítkom?

Ako je to s legendárnym „kazítkom“, ktoré spotrebič pokazí pár dní po uplynutí záručnej lehoty? Obchodný riaditeľ túto fámu dobre pozná. „Keby existovalo, bolo by nemožné poskytovať predĺženú záruku, pretože tú si určuje predajca, nie výrobca,“ smeje sa a dodáva, že práve predĺžená záruka o 1 rok zadarmo je jednou z výhod, ktoré PLANEO poskytuje vo svojich 53 predajniach a aj na e-shope planeo.sk. „Nezakladáme si len na skutočných zľavách, ale aj na iných výhodách, ktoré chceme zákazníkom poskytnúť. Jednou z nich je momentálne prebiehajúca možnosť predĺženia záruky na 3 roky zadarmo,“ upozorňuje obchodný riaditeľ PLANEO Elektro Juraj Nedeliak a dodáva, že nezáleží na tom, či si tovar nakúpite v kamennej predajni alebo cez planeo.sk, záruka sa bude dať predĺžiť cez oba kanále.

Keď skutočná záruka, tak predĺžená zadarmo v PLANEO

Informačný servis