Jurajovi za lúpežný incident v herni zmiernili trest na šesť rokov, sudcom sa za to poďakoval

Nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov za lúpež uložil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 27-ročného Juraja Botoša z Lučenca.

Ten sa za miernejší trest sudcom poďakoval, pretože za lúpežný incident v lučenskej herni Monako mu prvostupňový súd vymeral deväť a pol roka.

Vyhraté peniaze mu údajne zmizli

Lúpežný útok spáchal Botoš, známy pod prezývkou Mamuko, pod vplyvom alkoholu v noci zo 14. na 15. novembra minulého roku v herni Monaco v Lučenci. Do herne prišiel skúšať šťastie v hre na automatoch. Hral na troch a na jednom vraj vyhral 60 eur.

Na chvíľu si od automatu odskočil a peniaze údajne zmizli. Botoš začal kričať a nadávať, že mu niekto zobral jeho peniaze. Hrozil demolovaním zariadenia herne, pričom nejaké stoličky a popolník porozhadzoval. Keď zdvihol ťažkú barovú stoličku a na krupierku sa ňou zahnal, dala mu požadovaných 60 eur. Privolaná polícia opitého a zdrogovaného Botoša odviedla a neskôr sa dostal do väzby, v ktorej bol do odvolacieho konania.

Trest sa mu zdal neprimerane prísny

Prvostupňový súd uznal Botoša za vinného zo zločinu lúpeže. Uložil mu nepodmienečný trest vo výmere deväť a pol roka a povinnosť absolvovať protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou. Priťažilo mu, že bol v minulosti tri razy súdne trestaný.

Proti tomu sa Botoš odvolal s tým, že peniaze mu niekto zobral a on by krupierke nikdy neublížil, pretože ju pozná ako „tetu Anetu“. Trest, ktorý označil za neprimerane prísny, navrhol zmierniť. Odvolací senát vinu potvrdil v plnom rozsahu a trest zmiernil. Botoš, ktorého eskorta odviedla do väzenia, sa za to sudcom pri odchode z pojednávacej miestnosti poďakoval.