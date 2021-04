Jurčina túži po veľkom titule, spomína na začiatky NHL či na zákaz pre Ovečkina

Milan Jurčina má takmer dva metre, 37 rokov a v hokejovom životopise aj 430 zápasov a 81 bodov v zámorskej NHL. Brániť ho učil legendárny Ray Bourque, bol spoluhráčom ruského ostrostrelca Alexandra Ovečkina a nastupoval aj proti kanadskému šampiónovi Sidneymu Crosbymu.

Slovensko reprezentoval na troch zimných olympijských hrách v Turíne 2006, Vancouvri 2010 aj Soči 2014. V kariére mu však chýba reprezentačný aj klubový úspech v podobe titulu či medaily z veľkého podujatia. „Nikdy som nevyhral nič pekné a veľké. Dúfam, že to ešte príde. Vyhrať titul však nie je samozrejmosť a niekomu sa to nemusí v kariére vôbec podariť,“ uviedol Jurčina v rozhovore na webe IDnes.cz.

NHL z neho urobila chlapa

Aktuálne sa obrovitý slovenský bek snaží o titul v Česku so Spartou Praha. Lenže víťaz základnej časti Tipsport ELH prehráva s Libercom v semifinále play-off 0:2 na zápasy. V rozhovore sa však venoval najmä svojej minulosti v zámorí. „NHL zo mňa urobila chlapa. Keď som tam prišiel, bol som samá ruka a samá noha. Tušil som, že s touto figúrou tam neoslním. Tak ma začal dávať do poriadku kondičný tréner. Kým ostatní išli do školy, ja som trénoval. Odvtedy viem, že je potrebné mať na začiatku základ, z ktorého potom profitujete celú sezónu,“ skonštatoval Jurčina.

Mohutný hokejista spomína na to, že rokmi sa NHL v defenzívnej hre pretransformovala z éry neohrabaných tzv. hromotĺkov, ktorí boli okrem hokejistov aj zápasníci, na atleticky stavaných a rýchlych obrancov, ktorí majú predovšetkým dobré korčuľovanie.

V kabíne s idolmi

„V Bostone som mal trénera obrancov Raya Bourqueho. V šatni som sedel pri Brianovi Leetchovi a Jirkovi Šlégrovi. Tak som len potichu okolo nich chodil a všímal si, ako fungujú. Bola to pre mňa veľká škola. Jedného dňa som sa odvážil povedať im, že ako chlapec som zbieral ich kartičky… Na druhý deň ma potom čakali v šatni ich plagáty s podpismi aj venovaním,“ zaspomínal si Jurčina.

Počas zámorskej kariéry odohral štyri sezóny aj vo Washingtone (2006 – 2010), kde sa to už vtedy v útoku doslova hemžilo kvalitnými Rusmi na čele s Alexandrom Ovečkinom. Aký má názor na súčasného kapitána Capitals a momentálne už šiesteho najlepšieho strelca histórie NHL? „Keď sme trénovali presilovku, mal zakázané na nás strieľať, aby niekomu nedolámal kosti. Ak „pustil“ niekomu jednu zo svojich vydarených striel, nabudúce sa ten hráč pred neho už radšej nepostavil. Vo svojej pozícii na strelu bol zabijak a v prvých rokoch bol ako odtrhnutý z reťaze. Aj preto Capitals vzali do tímu Sergeja Fiodorova, aby svojich krajanov na čele s Ovečkinom trochu skrotil a učesal našu hru. Bol mentor, charakter aj veľký hokejista,“ podotkol slovenský bek Sparty Praha.

Pandémia mu zmenila zvyky

Jurčina končí v Sparte Praha druhú sezónu a okrem svojich defenzívnych schopností na ľade bol medzi spoluhráčmi známy aj tým, že na zápasy a tréningy rád cestoval metrom alebo sa prešiel pešo po Prahe. „Pandémia COVID-19 to zmenila, už aj ja mám auto. Nechcem zbytočne riskovať, aby som nenakazil spoluhráčov. Predtým som však celý život chodil pešo alebo jazdil MHD. Medzi ľuďmi sa cítim dobre a aspoň som spoznal Prahu aj z iného pohľadu,“ pousmial sa Jurčina.

Pri otázke o svojom bývalom spoluhráčovi z Bostonu Zdenovi Chárovi, odpovedal: „V Bostone sme si chvíľu spolu zahrali a vtedy bolo na ľade štvrť tony živej hmotnosti… Pre mňa to bola pocta, ale inak sme dosť rozdielni. Máme odlišný životný štýl.“