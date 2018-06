Jurčo chce zostať v Chicagu, ocenil aj prínos Ramsayho pri slovenskej reprezentácii

CHICAGO 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Tomáš Jurčo by rád pokračoval v Chicagu v zámorskej NHL. V uplynulom ročníku odohral za prvý tím Blackhawks 29 zápasov so ziskom šiestich gólov a štyroch asistencií. Ďalších 36 štartov pridal za Rockford vo fermárskej AHL s bilanciou 22 bodov za 13 zásahov a 12 účinných prihrávok.

„Pôsobenie vo farmárskom tíme bola tá najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať. Nabral som tam sebavedomie, ktoré som stratil vysedávaním na tribúne. Hral som v každej situácii. čo mi pomohlo po hernej i psychickej stránke,“ uviedol slovenský krídelník pre Košicednes.

NHL je jeden veľký biznis

Jurčo by rád pokračoval v Chicagu, kde zamieril pred koncom ročníka 2016/2017 z Detroitu, ktorý mu otvoril dvere do zámorskej profiligy.

„NHL je jeden veľký biznis a nikdy nemáte nič isté. Po sezóne bolo so mnou vedenie klubu spokojné. Aj na mojej strane prevládali pozitíva, takže vyzerá to, že sa mi podarí predĺžiť kontrakt, no nerád by som predbiehal,“ vyhlásil 25-ročný útočník.

Rodákovi z Košíc vyšiel najmä záver sezóny, keď sa usadil v zostave Chicaga. Po súťažnom ročníku sa predstavil aj na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku, absolvoval všetkých sedem duelov a v nich nazbieral 5 bodov (4+1). Bol to jeho tretí seniorský svetový šampionát, prvý pod vedením kanadského kouča Craiga Ramsayho.

„S odstupom času hodnotím naše vystúpenia na turnaji pozitívne. Nepodarilo sa nám síce postúpiť, avšak proces, ktorým aktuálne reprezentácia prebieha, je dlhší a jeho ovocie nepríde z roka na rok. V našej hre sa objavovalo veľa moderných prvkov, ktoré tam predtým neboli, čo je veľmi dôležité,“ myslí si Jurčo.

Letná príprava na Slovensku

Pôsobenie Ramsayho pri slovenskej reprezentácii a jeho prínos vníma Jurčo veľmi pozitívne. Slováci si zvykajú na nový herný systém, ktorý dosiaľ v národnom tíme absentoval.

„Je to systém, kde každý z nás, ktorí sme na ľade, vieme, čo sa bude diať. Učí nás to čítať hru tak, že celá päťka je stále v obraze. Na ľade si navzájom pomáhame a vieme, čo máme robiť. Sú to veci typické pre zámorský štýl a myslím si, že nám to môže iba pomôcť,“ zhodnotil účastník ZOH 2014 v Soči.

Letnú prípravu absolvuje aj na Slovensku, pod vedením kondičného trénera HC Košice Daniela Kičuru.

„S Danom je zábava na tréningu, aj keď popritom musíte drieť. Vždy pre nás pripraví pestrý a náročný program, no nebojím sa ničoho. Práve naopak, veľmi sa už na to teším. Viem, že prídu fázy, kedy budem unavený a nebudem mať chuť ísť na tréning, no to je prirodzené. Letnej príprave chcem odovzdať maximum,“ uzavrel Jurčo.