Jurčo si chce ešte v tejto sezóne zahrať v NHL, zmenou dresu si skomplikoval cestu na MS v hokeji 2019

CHARLOTTE 6. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo odštartoval aktuálnu sezónu až v januári, pretože po operácii chrbta musel absolvovať niekoľkomesačnú rekonvalescenciu.

Prioritou návrat do NHL

Začiatkom kalendárneho roka sa dohodol na spolupráci so Springfieldom Thunderbirds v AHL a nedávno sa v rámci tejto zámorskej súťaže sťahoval do kádra Charlotte Checkers. Prioritou pre košického rodáka je stále návrat do NHL, kde by si rád zahral ešte v závere súčasnej sezóny.

„Verím, že si dobrými výkonmi vybojujem ešte v tejto sezóne šancu v NHL. S týmto cieľom som do AHL prišiel. Preberali sme niečo s agentom, ale zatiaľ sa nevyskytlo nič seriózne. Čakám,“ uviedol pre denník Šport 26-ročný krídelník, ktorého momentálne netrápia zdravotné problémy.

„Cítim sa dobre. Vzhľadom na dĺžku zápasovej absencie je to veľmi dobré. Okolo chrbta mám pás, ktorý mi zabezpečuje teplo pre zranené miesto. Pre mňa by bolo zlé každé prefúknutie, musím si dávať pozor. Poctivo robím veľa cvikov. Potrebujem mať pevné svaly, aby som nemal bolesti,“ vysvetlil.

Sezónu začal na farme „panterov“

Jurčo začal sezónu v Springfielde, ktorý patrí do organizácie Floridy Panthers. V mužstve zo spodnej časti tabuľky celej súťaže odohral 14 duelov s bilanciou 4+6 a tesne pred koncom prestupovej uzávierky v NHL zamieril do Charlotte (rezervný tím Caroliny Hurricanes). Checkers figurujú v AHL na líderskej pozícii a slovenský útočník si zatiaľ pochvaľuje túto zmenu. V dvoch vystúpeniach strelil dva góly.

„Vyhovuje mi štýl, akým hráme. Mužstvo sa snaží viac kombinovať, nenahadzujeme toľko pukov do útočného pásma ako v predchádzajúcom pôsobisku. Hráme ofenzívnejšie, máme kreatívnych hráčov. Hokej sa hrá ľahšie, keď máte puk a vidíte, že máte komu prihrať,“ povedal niekdajší hráč Detroitu Red Wings a Chicaga Blackhawks, ktorý si užíva spoluprácu s mladým Čechom Martinom Nečasom.

Presunom do Charlotte si Jurčo skomplikoval cestu na domáci svetový šampionát, ktorý sa uskutoční počas mája v Bratislave a v Košiciach. Checkers majú najvyššie ambície a chceli by získať Calderov pohár pre víťaza AHL.

„Pravdupovediac, na majstrovstvá sveta sa snažím nemyslieť, aby ma to neovplyvňovalo. Chcel som ísť na šampionát, ale v prvom rade robím všetko preto, aby som sa vrátil do NHL. Som na správnej ceste, som na očiach. Bol by som radšej na šampionáte ako v AHL, ale mám momentálne zmluvu v zámorskej súťaži a bojujem v drese Charlotte,“ dodal Tomáš Jurčo.