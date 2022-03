Jurinyi vyzve Šatana v boji o šéfa SZĽH. Chce spájať a Šatana vidí ako generálneho manažéra

Ľudovít Jurinyi ohlásil zámer kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Čelný predstaviteľ HK Poprad svoju kandidatúru prijal ako mandát množstva predstaviteľov hokejového hnutia, ktoré je nespokojné s dianím v slovenskom hokeji a na hokejovom zväze.

Jeho cieľom nie je iba bezbreho kritizovať chyby predchodcov, skôr chce spájať sily celého hokejového Slovenska. Volebný kongres SZĽH sa uskutoční v piatok 18. marca.

Základná filozofia

Základnou filozofiou jeho programu je odhodlanie zachovať to, čo funguje a zmeniť to, čo je potrebné zmeniť. „S týmto presvedčením a odhodlaním kandidujem na prezidenta SZĽH. Chcem zapojiť šikovných a vzdelaných ľudí do života zväzu, pretože viem, že ich máme dostatok,“ uviedol na brífingu s novinármi v Spišskej Sobote pri Poprade Ľudovít Jurinyi.

Významná časť hokejového hnutia je podľa neho dnes nespokojná vrátane jeho osoby. „Kolegovia však majú obavy sa verejne vyjadriť, keďže v našom hnutí to nie je dnes prípustné. A aj toto je jedna z vecí, ktorú chcem zmeniť – každý má mať právo vyjadriť svoj názor,“ pokračoval Jurinyi.

Zámer kandidovať na prezidenta SZĽH v ňom dozrieval dlhší čas, počas návštev jednotlivých klubov od Bardejova až po Levice si utvoril jasný obraz vnímania dnešnej hokejovej reality. „Túžime po zmene, po tom ako to robiť inak lepšie a profesionálnejšie,“ dodal.

Predstavil program

V ďalšej časti svojho vystúpenia predstavil svoj program, s ktorým sa uchádza o priazeň delegátov Kongresu SZĽH. Uviedol ho sloganom svojej kampane „Môj tím ste vy všetci“, ktorý je doplnený logotypom troch hokejok, znázorňujúcich tri Svätoplukove prúty.

Túto symboliku spojil s úprimným odhodlaním spojiť hokejové hnutie do jedného tímu, ktorý je motivovaný pohnúť sa z miesta smerom k efektivite a výkonom.

Výzva prezidentovi

Ľudovít Jurinyi zároveň deklaroval zásadné stanovisko vo forme výzvy súčasnému prezidentovi SZĽH.

„Miroslav Šatan môže byť tiež môj tím. V prípade úspechu s ním počítam ako s generálnym manažérom nášho reprezentačného A-tímu. Tento post zastáva aj dnes a toto je presne poloha a miesto, ktoré mu najlepšie sedí. Je to priestor, ktorý dokonale ovláda,“ dodal odhodlaný kandidát na šéfa slovenského hokeja.