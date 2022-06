Jurský svet: Nadvláda – dinosaurov prináša medzi ľudí a ovplyvnil ostatné pandemické filmovačky

Je pravdepodobné, že toto bude posledná možnosť nahliadnuť do krajiny dinosaurov vo filmových sériách Jurský svet a Jurský park. Záver legendárnych filmov prichádza do kín už 9. júna v snímke Jurský svet: Nadvláda.

Dinosaury žijú medzi nami!

Príbeh filmu Jurský svet: Nadvláda sa odohráva štyri roky po zániku ostrova Isla Nubar, pôvodného domova oživených jurských tvorov. Medzitým sa začali kontrolovane aj nekontrolovane rozmnožovať, v dôsledku čoho sme si museli zvyknúť na ich prítomnosť v našom ekosystéme a na to, že už pravdepodobne nestojíme na vrchole potravinového reťazca. Na jednej strane sú ľudia, ktorí chcú túto novú obrovskú silu využiť vo svoj prospech, a na druhej strane ľudia, ktorí im v tom chcú zabrániť a snažia sa udržať svet v čo najväčšej rovnováhe. Patrí k nim aj Owen Grady (Chris Pratt) a jeho priateľka Claire (Bryce Dallas Howardová), ktorí v prvých dvoch filmoch získali patričné skúsenosti. Doplnia ich ich hviezdy Jurského parku, paleontológovia Alan Grant (Sam Neill) a Ellie Sattlerová (Laura Dernová), a teoretik so zmyslom pre detail Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Všetci sa púšťajú do dychberúceho boja s časom, ľudskými a jašterími nepriateľmi, aby sa pokúsili o nemožné.

Foto: CinemArt

Najvplyvnejšie dielo kinematografie na svetovú paleontológiu

Písal sa rok 1993, kedy Steve Spielberg predstavil svoj film Jurský park. A odvtedy už paleontológia nikdy nebola ako predtým. „Jurský park bol najdôležitejšou vecou, ktorá znovuobjavila paleontológiu za posledných niekoľko desaťročí, pretože tento film oživil dinosaury pre novú generáciu a ukázal ich spôsobom, akým nikdy predtým neboli ukázané,“ hovorí Stephen Brusatte, profesor paleontológie a evolúcie na Edinburskej univerzite, ktorý pôsobil ako konzultant pre paleontológiu v novom film Jurský svet: nadvláda. „Viedlo to k opätovnému prebudeniu záujmu verejnosti o dinosaury, čo viedlo k tomu, že sa oveľa viac mladých ľudí začalo venovať paleontológii. Vďaka tomu išlo do tejto oblasti viac peňazí, viac univerzít začalo organizovať kurzy o dinosauroch, múzeá začali organizovať výstavy o dinosauroch a my z toho stále ťažíme. Nachádzame sa v zlatom veku paleontológie, keď niekto niekde na svete nachádza nový druh dinosaura v priemere raz za týždeň, a to už viac ako desať rokov. Pretože toto je generácia paleontológov z Jurského parku.”

Prelomové nakrúcanie v pandemickej dobe

Posledný film kinematografickej legendy sa dostáva do kín už 9. júna. Jurský svet: Nadvláda prinesie viacero nepoznaných skutočností, tak napríklad po prvýkrát sa bude príbeh odohrávať inde, ako na ostrove Isla Nubar. Po prvýkrát sa dinosaury objavia priamo v našom svete.

A nakrúcanie bolo rovnako komplikované, ako stret týchto dvoch svetov. Keď si režisér Colin Trevorrow, producent Patrick Crowley a výkonná producentka Alexandra Derbyshire balili kufre, aby vo februári 2020 začali v kanadskej Britskej Kolumbii nakrúcať film Nadvláda, netušili, že málo známy vírus Covid-19 bude mať taký bezprostredný a celosvetový dosah a spôsobí náhle zastavenie výroby. Nakrúcanie sa začalo podľa plánu o necelé dva týždne, ale skúsený producent Patrick Crowley tušil, že hrozby sa čoskoro stanú veľmi reálnymi. „Tesne pred odchodom do Kanady som sedel s niekoľkými ďalšími ľuďmi, ktorí mali na starosti produkciu, a povedal som im: ‚Som naozaj nervózny z tej veci v Číne; myslím, že by nás to mohlo naozaj ovplyvniť,'“ hovorí Crowley. „Jednoducho som mal nejaký šiesty zmysel, že to bude oveľa väčšie, ako sa vtedy zdalo.“

Výroba pokračovala začiatkom marca v Spojenom kráľovstve, ale takmer zo dňa na deň sa začala prejavovať skutočná povaha pandémie. V priebehu niekoľkých dní sa Frank Marshall, Crowley a Derbyshire ocitli na telefóne so spoločnosťou Universal, kde diskutovali o tom, čo by bolo, keby bolo, a o veľmi reálnej otázke, ako by dostali amerických hercov späť domov, keby sa náhle uzavreli hranice. V trinásty deň nakrúcania, v piatok 13. marca, sa nakrúcanie stoplo. Až v pondelok 6. júla, takmer o štyri mesiace neskôr, sa mohlo v štúdiách Pinewood pri Londýne obnoviť natáčanie a len vďaka bezprecedentnému COVID protokolu, ktorý vytvorili filmári, sa Nadvláda stala prvou veľkou štúdiovou produkciou, ktorá sa začala opäť natáčať. Protokoly, ktoré vytvorili, sa čoskoro stali zlatým štandardom v odvetví a umožnili produkciám v celom odvetví vrátiť sa k práci.

Je to teda práve Jurský svet: Nadvláda, vďaka ktorému sa krátko po pandémii dostalo do kín množstvo nových snímok vysokej kvality. Jedným z nich je samotný príbeh spolužitia ľudí a dinosaurov, ktorý prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 9. júna.

Informačný servis