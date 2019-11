Justícia na Slovensku starne, sudca vidí problém v zložitom procese

Slovenská justícia starne, v priemere majú sudcovia okolo 55 rokov. Vyplýva to zo štatistických údajov, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor rezortu spravodlivosti. Predseda Okresného súdu v Prievidzi Robert Šorl vidí problém v tom, že mladí právnici majú do justície príliš komplikovanú cestu. V porovnaní s advokátmi si môžu obliecť talár najskôr ako 30-roční. Podľa Šorla navyše nie sú príliš motivačné ani platové možnosti, napríklad pri práci vyššieho súdneho úradníka. Najviac sudcov je v súčasnosti vo veku od 45 do 55 rokov, sudcov v mladšom veku do 35 rokov je iba 133.

Sudcov neposielajú automaticky do dôchodku

„Osobne by som bol za to, aby sa zrušila minimálna veková hranica 30 rokov. Pokojne môžeme do justície zobrať aj 28-ročných, alebo 29-ročných ľudí, ktorí absolvujú úspešne celý proces. Aj tu vidím problémy, pretože ten proces v súdnictve je nastavený oveľa zložitejšie, ako je tomu napríklad pri advokácii. Tam treba po skončení vysokoškolského štúdia absolvovať trojročnú konciepientskú prax a spraviť advokátske skúšky,“ povedal Šorl.

Súdnictvo má však okrem iného aj ďalšie problémy, napríklad fakt, že neposiela sudcov, ktorí dosiahnu vekovú hranicu 65 rokov, automaticky do dôchodku. Kľúčovú úlohu v tomto prípade zohráva Súdna rada SR, ktorá musí najskôr sudcu, ktorý dovŕšil vek, navrhnúť na odvolanie.

Ministerstvo neplánuje zmeny

Aj tu si vie predstaviť Šorl zmeny. „Mohli by byť aj v tomto prípade jasnejšie pravidlá. Napríklad si viem predstaviť jednotnú vekovú hranicu, ktorou by automaticky sudcovia skončili,“ dodal. Ministerstvo spravodlivosti SR v tejto oblasti zatiaľ neplánuje zavádzať zmeny. Druhým faktorom je, že by ich rezort už zrejme ani nestihol presadiť. Aktuálne volebné obdobie sa končí vo februári budúceho roka. Podľa zákona by pritom mali byť automaticky 65-roční sudcovia predložení súdnej rade na odvolanie z funkcie.

Podľa dostupných štatistík je vo veku od 35 do 45 rokov momentálne 378 sudcov. Do 55 rokov je ich 447 a do 65 rokov 342. Nad 65 rokov je v systéme 67 sudcov. Z údajov tiež vyplýva zaujímavosť, že sudcovský talár si obliekajú častejšie ženy, ktorých bolo k 30. septembru tohto roka až 816 z celkového počtu 1 285.