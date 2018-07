Justin Bieber potvrdil zasnúbenie s modelkou Hailey Baldwin

NEW YORK 10. júla (WebNoviny.sk) – Kanadský spevák Justin Bieber potvrdil, že sa zasnúbil s americkou modelkou Hailey Baldwin.

Dvadsaťštyriročný rodák z Londonu v Ontáriu tak spravil prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil fotografiu, ako ho 21-ročná Baldwin bozkáva na tvár s textom, v ktorom jej okrem iného vyznáva lásku a sľubuje, že pre neho bude vždy na prvom mieste.

Spomína tiež, že sa zasnúbili v siedmy deň siedmeho mesiaca, čo podľa neho predstavuje duchovnú dokonalosť. Ako prvý o zásnubách informoval portál TMZ, podľa ktorého sa tak stalo v sobotu na Bahamách počas spoločnej večere v miestnej reštaurácii.

Dvojica, ktorá sa dala opätovne dokopy zhruba pred mesiacom, už pritom spolu randila na prelome rokov 2015 a 2016. Bieber predtým v rokoch 2010 – 2012 tvoril pár so Selenou Gomez, pričom vlani v októbri sa objavili správy, že sú znovu spolu. Naposledy ich spolu videli v marci. Baldwin, ktorá je dcérou herca Stephena Baldwina, zase médiá spájali so spevákom Shawnom Mendesom, ktorého v máji sprevádzala na Met Gala.

Justin Drew Bieber, *

* ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015).

Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, 15 American Music Awards, 14 Billboard Music Awards či 23 Teen Choice Awards.