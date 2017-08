Justina Biebera neobvinia za zrazenie paparazza

BEVERLY HILLS 5. augusta (WebNoviny.sk) – Kanadského speváka Justina Biebera neobvinia v súvislosti s minulotýždňovou nehodou, pri ktorej zrazil paparazza. Informovala polícia, podľa ktorej Bieber ani fotograf neporušili zákon.

Spevák minulú stredu večer zrazil paparazza, keď odchádzal z bohoslužby v Saban Theater v Beverly Hills. Jeden zo svedkov uviedol, že 23-ročný Bieber sa pokúšal autom odisť od budovy, no vo výjazde mu bránila skupina fotografov.

„Skúsil paparazzov vystrašiť, ale keď sa k nim priblížil, jedného z nich nešťastnou náhodou trafil,” opísal zdroj nehodu. Spevák následne vystúpil z auta, aby skontroloval, či je muž v poriadku a počkal na príchod záchranárov a polície. Zraneného muža previezli do nemocnice Cedars-Sinai.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015). Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, dvanásť American Music Awards, štrnásť Billboard Music Awards, či dvadsať Teen Choice Awards.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.