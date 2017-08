Južná Kórea oznámila, že vojenské cvičenia sa uskutočnia aj napriek hrozbám Severnej Kórey

SOUL 11. augusta (WebNoviny.sk) – Južná Kórea oznámila, že v auguste uskutoční plánované vojenské cvičenia organizované spoločne so Spojenými štátmi. Chce tak spraviť napriek hrozbám Severnej Kórey, ktorá podľa vlastných údajov pripravuje vystrelenie balistických rakiet na ostrov Guam. Rozsiahle manévre sa konajú každoročne, pričom tento rok by sa mali uskutočniť 21. – 31. augusta.

Zahŕňajú desaťtisíce vojakov na zemi, ako aj vzdušné a námorné sily. Washington a Soul ich považujú za odstrašujúci prostriedok voči nevypočítateľnej komunistickej krajine, Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) ich naopak označuje za prípravy na vojnu.

Severná Kórea vo štvrtok oznámila, že chce odpáliť štyri balistické rakety typu Hwasong-12 ponad Japonsko, pričom dopadnúť by mali do vôd v okolí malého tichomorského ostrova Guam. Plán by mal byť hotový do týždňa a následne ho dostane na schválenie vodca Kim Čong-un. Stane sa tak teda tesne pred cvičeniami alebo krátko po ich začatí. Či sa Severná Kórea skutočne odhodlá vystreliť rakety na ostrov, kde majú Spojené štáty vojenské základne, ostáva nejasné.