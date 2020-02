K hodnotovým otázkam treba podľa 58,2 percenta Slovákov pristupovať konzervatívne

K hodnotovým otázkam treba pristupovať konzervatívne. Myslí si to 58,2 percenta Slovákov, 35,7 percenta je za to, aby sa k takémuto druhu otázok pristupovalo liberálne, 6,1 percenta sa nevedelo vyjadriť. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý vypracovala pre televíziu Markíza v dňoch 15. až 22. januára na vzorke 1 013 respondentov.

Viac konzervatívne k týmto otázkam pristupujú muži (61,6 percenta) v porovnaní so ženami (55 percent). Liberálnejší sú, naopak, mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov.

Až 58 percent z nich si myslí, že k hodnotovým otázkam by sme sa mali stavať liberálne. U populácie staršej ako 65 rokov tento názor zastáva 20,5 percenta.

Respondenti odpovedali na otázku: „Niektorí konzervatívni politici varujú pred hrozbami liberalizmu, ako sú napríklad zavedenie registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia alebo podpora Istanbulského dohovoru, ktoré podľa nich narúšajú tradičné spoločenské hodnoty. Liberálni politici, naopak, hovoria, že musíme byť tolerantní k iným a rešpektovať ich práva a liberálne hodnoty nie sú žiadnym ohrozením pre morálku spoločnosti. Aký máte na to názor vy? “

Respondenti si mohli vybrať z dvoch odpovedí – a) V podobných témach by sme mali byť naďalej konzervatívni, nič nemeniť a podporovať tradičné konzervatívne hodnoty; b) Mali by sme byť tolerantní k iným a rešpektovať ich práva, liberálne hodnoty nie sú ohrozením pre morálku spoločnosti.