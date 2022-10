K novému biometrickému občianskemu preukazu sa dostanete ešte tento rok, sľubuje ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) plánuje vydávať bezkontaktné biometrické občianske preukazy ešte v tomto roku. Vydávanie najmodernejšieho typu dokladu je podmienené schválením legislatívneho návrhu.

Nižšie riziko zneužitia OP

Biometrické občianske preukazy budú mať nový dizajn, s mnohými bezpečnostnými prvkami na zníženie rizika zneužitia. Okrem biometrickej podoby tváre a odtlačkov prstov bude obsahovať aj bezkontaktný čip. V tlačovej správe to uviedlo MV SR.

Používatelia elektronických funkcionalít občianskeho preukazu, ktorí pracujú s aplikáciou eID klient, boli jej novou verziou upozornení, že najneskôr v posledný deň tohto roka budú zrušené všetky platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis, a to z dôvodu skončenia certifikácie čipu.

Tieto oznámenia dostávajú do elektronických schránok i tí, ktorí komunikáciu potvrdzujú elektronickým podpisom. MV SR ale upozorňuje, že sa to týka iba držiteľov preukazov, ktoré boli vydané do 20. júna 2021, pričom ostatné digitálne funkcie dokladu to neovplyvňuje.

Nový doklad bez poplatkov

Pre používateľov elektronického podpisu, ktorí na dennej báze podpisujú všetky úkony, je podľa rezortu vnútra vhodné požiadať o nový OP.

Nový doklad z dôvodu neplatnosti certifikátov by malo ministerstvo vydať bez správneho poplatku, a to na základe novely zákona o správnych poplatkoch. Pre tých, ktorí podpisujú len niektoré úkony, nie je potrebná výmena preukazu.

Rezort informatizácie pripravuje návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá by to mala umožniť aj s dokladmi, ktoré boli vydané do 20. júna 2021. Bližšie informácie bude možné nájsť na Ústrednom portáli verejnej správy.

Z praktického hľadiska rezort vnútra odporúča vyčkať na biometrický občiansky preukaz. Do augusta roku 2031 bude musieť, v zmysle európskeho práva, mať každý občan biometrický občiansky preukaz. Aktuálne vydávané občianske preukazy sú platné kratšie ako štandardných 10 rokov, a to do 3. augusta 2031.